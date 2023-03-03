南韓國慶日　他們卻「懸掛日本國旗」！居民擠爆狂按門鈴抗議

▲南韓三一節本應紀念1919年掀起「大韓獨立運動」，然而卻有住戶懸掛日本國旗，引發大批民眾抗議。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將每年3月1日訂為「三一節」，是五大國慶日之一，為的是紀念1919年掀起獨立運動、亟欲擺脫日本殖民統治的日子，因此每家每戶都會在陽台懸掛太極旗（南韓國旗），強調愛國精神。豈料今年三一節，世宗市某公寓住戶卻發現，鄰居竟懸掛日本國旗，此舉引發當地居民憤怒，甚至引發市府關切。

三一節的由來，源自於1919年3月1日韓國獨立運動人士受到民族自決風氣影響，在首爾（當時稱京城府）塔洞公園宣讀《獨立宣言》，要求擺脫日本殖民統治，最後引發首爾與韓半島（朝鮮半島）各大城市的大規模反日遊行示威，在獨立浪潮席捲下，有200萬人以上參加反日示威和武裝起義。

根據《韓聯社》，南韓世宗特別自治市韓率洞（한솔동，音譯）某公寓大樓在今年三一節掀起一陣騷動，某名住戶表示，他原本想在陽台懸掛太極旗，沒想到兒子卻在陽台看到，同棟社區大樓其他住戶在陽台懸掛日章旗（日本國旗），於是便向社區的公寓管理事務所檢舉，當地居民也打爆檢舉電話，要求該住戶能夠撤下日本國旗。

公寓管理事務所則2度派遣人員至該戶門前，要求能夠撤下日本國旗，不過2次拜訪皆吃上閉門羹，在陽台懸掛日本國旗的30多歲夫婦待在家中，卻不接電話、也不對門鈴聲做出回應，大批住戶瘋狂湧入陽台底下高聲呼喊、按門鈴抗議，甚至警察、市府公務員、公寓住戶代表也要求與該住戶見面。

經過多次的說服與抗議，該對30多歲的南韓住戶在經過一陣頑強抵抗後，才終於撤下日本國旗。

▲三一節前夕，南韓首爾孝昌公園樹枝內掛滿太極旗。（圖／CFP）

該對夫婦在下午4時走到1樓向居民自稱是在南韓出生的日本人，「我們很討厭韓國，才決定掛日本國旗」、「你們是『頭碎文』（대깨문，代指文在寅支持者，意思為即使粉身碎骨也要支持文在寅）嗎」、「你們這群朝鮮人（조센징，日本殖民時期針對朝鮮人的蔑稱）」。

事後，世宗市市府關係人士受訪表示，經過調閱該棟公寓大樓住戶資料，確認該戶居民的身份為南韓人。

根據《韓國日報》，世宗南部警察署今（3）日透露，他們已接獲來自該對懸掛日本國旗南韓夫妻住戶的報案，他們不滿當天前來狂按門鈴抗議的住戶，希望警方能嚴懲這些人。