　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓國慶日　他們卻「懸掛日本國旗」！居民擠爆狂按門鈴抗議

▲▼南韓三一節本應紀念1919年掀起「大韓獨立運動」，然而世宗卻有住戶懸掛日本國旗，引發大批民眾抗議。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓三一節本應紀念1919年掀起「大韓獨立運動」，然而卻有住戶懸掛日本國旗，引發大批民眾抗議。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將每年3月1日訂為「三一節」，是五大國慶日之一，為的是紀念1919年掀起獨立運動、亟欲擺脫日本殖民統治的日子，因此每家每戶都會在陽台懸掛太極旗（南韓國旗），強調愛國精神。豈料今年三一節，世宗市某公寓住戶卻發現，鄰居竟懸掛日本國旗，此舉引發當地居民憤怒，甚至引發市府關切。

三一節的由來，源自於1919年3月1日韓國獨立運動人士受到民族自決風氣影響，在首爾（當時稱京城府）塔洞公園宣讀《獨立宣言》，要求擺脫日本殖民統治，最後引發首爾與韓半島（朝鮮半島）各大城市的大規模反日遊行示威，在獨立浪潮席捲下，有200萬人以上參加反日示威和武裝起義。

根據《韓聯社》，南韓世宗特別自治市韓率洞（한솔동，音譯）某公寓大樓在今年三一節掀起一陣騷動，某名住戶表示，他原本想在陽台懸掛太極旗，沒想到兒子卻在陽台看到，同棟社區大樓其他住戶在陽台懸掛日章旗（日本國旗），於是便向社區的公寓管理事務所檢舉，當地居民也打爆檢舉電話，要求該住戶能夠撤下日本國旗。

公寓管理事務所則2度派遣人員至該戶門前，要求能夠撤下日本國旗，不過2次拜訪皆吃上閉門羹，在陽台懸掛日本國旗的30多歲夫婦待在家中，卻不接電話、也不對門鈴聲做出回應，大批住戶瘋狂湧入陽台底下高聲呼喊、按門鈴抗議，甚至警察、市府公務員、公寓住戶代表也要求與該住戶見面。

經過多次的說服與抗議，該對30多歲的南韓住戶在經過一陣頑強抵抗後，才終於撤下日本國旗。

▲▼三一節前夕，南韓首爾孝昌公園樹枝內掛滿太極旗。（圖／CFP）

▲三一節前夕，南韓首爾孝昌公園樹枝內掛滿太極旗。（圖／CFP）

該對夫婦在下午4時走到1樓向居民自稱是在南韓出生的日本人，「我們很討厭韓國，才決定掛日本國旗」、「你們是『頭碎文』（대깨문，代指文在寅支持者，意思為即使粉身碎骨也要支持文在寅）嗎」、「你們這群朝鮮人（조센징，日本殖民時期針對朝鮮人的蔑稱）」。

事後，世宗市市府關係人士受訪表示，經過調閱該棟公寓大樓住戶資料，確認該戶居民的身份為南韓人。

根據《韓國日報》，世宗南部警察署今（3）日透露，他們已接獲來自該對懸掛日本國旗南韓夫妻住戶的報案，他們不滿當天前來狂按門鈴抗議的住戶，希望警方能嚴懲這些人。

ET快訊
被視侯友宜副手人選　她鬆口不排斥
LINE也有ChatGPT了！與網頁版差異曝光
快訊／Google台灣裁員！官方證實了
柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭
人妻外地工作「拜託閨蜜監視老公」　意外看到1畫面秒衝回家
生孫女給6萬！弟媳添金孫「公婆秒給60萬紅包」　她傻眼了
新北爆圍毆事件！無辜男遭9人狂毆　慘被打趴畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李強將成中國新二號人物　路透：是他加速終結清零政策

「三餐只吃麥當勞」減肥挑戰！　他實測一周狂掉4.5公斤嗨翻

南韓國慶日　他們卻「懸掛日本國旗」！居民擠爆狂按門鈴抗議

巴赫姆特激戰！俄炸毀重要橋梁　瓦格納：烏軍只剩一條路可退

成功甩肉270公斤！魯蛇單身35年終破處　性伴侶多達6人

不只小孩愛看？美國成人花最多時間在TikTok　遠超YouTube

16歲殘疾少女胖到「146公斤」慘死家中　冷血父母過失殺人入獄

無視示威抗議！以色列總理夫人跑去做頭髮　民眾怒圍店3小時

19歲正妹出國追愛「遭狂捅90刀」慘死！　恐怖男友伴屍躺床被捕

Zoom解僱總裁　公司才剛宣布裁員1300人

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

李強將成中國新二號人物　路透：是他加速終結清零政策

「三餐只吃麥當勞」減肥挑戰！　他實測一周狂掉4.5公斤嗨翻

南韓國慶日　他們卻「懸掛日本國旗」！居民擠爆狂按門鈴抗議

巴赫姆特激戰！俄炸毀重要橋梁　瓦格納：烏軍只剩一條路可退

成功甩肉270公斤！魯蛇單身35年終破處　性伴侶多達6人

不只小孩愛看？美國成人花最多時間在TikTok　遠超YouTube

16歲殘疾少女胖到「146公斤」慘死家中　冷血父母過失殺人入獄

無視示威抗議！以色列總理夫人跑去做頭髮　民眾怒圍店3小時

19歲正妹出國追愛「遭狂捅90刀」慘死！　恐怖男友伴屍躺床被捕

Zoom解僱總裁　公司才剛宣布裁員1300人

自慰過度4後果！他「一天狂射6次」後悔了　醫搖頭：會斷

被視侯友宜副手人選　李貴敏鬆口不排斥：我國際事務經驗優於蕭美琴

兩大修法爭議！　《全動法》好感度高於《數位中介法》原因曝

2袋鼠草地上爭鬥「衝撞帳篷」繼續打　這家人睡夢中慘遭踩醒

王思佳愛犬「腳不落地」穿訂製禮服　小S聽傻：我女兒都沒有欸

林萱瑜送2雙新鞋「藏超多小巧思」！　Junior看懂：更喜歡了

43歲男闖日經台北辦事處潑尿　身分遭起底！曾潛入北檢掛民進黨旗

貨櫃船運美西線有個案收900美元運價　越南線重現0運費

快訊／Google台灣傳啟動裁員　逾180人遭波及　官方證實！

LINE也有ChatGPT了！免註冊直接開聊　與網頁版差異曝光

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

國際熱門新聞

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

「性侵殺人犯」坐牢38年　驗出精液不是他的

高中女生桌上「騎乘式」　呻吟20秒影片流出

大學生遭兄弟會欺凌致死　遺體認不出

日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

中國贏了！　37項關鍵技術研究「輾壓美國」

男大生狂嗑報廢便當　痛風腳腫無法走

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

Zoom解僱總裁　上任才9個月

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

馬雲好麻吉！　泰國「卜蜂集團」家族揭密

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

更多熱門

相關新聞

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

先前台灣台中一間牛排館指控，一群來自南韓的高中棒球隊用餐時，其中有人疑似在自助吧用公用冰勺直接挖冰淇淋對嘴吃，導致店家必須將公勺、6桶冰淇淋全數換新，損失新台幣4000元。如今，該條新聞已傳遍南韓各大主流媒體，甚至成為當日熱門新聞，當地網友留言，必須肉搜出害國家丟臉的人。

美日印澳外長聲明：動用核武「不可接受」

美日印澳外長聲明：動用核武「不可接受」

佛心老闆供洗碗換餐40年　退休2年重出江湖

佛心老闆供洗碗換餐40年　退休2年重出江湖

北韓人使用「南韓語調」當ID　恐服勞役3個月

北韓人使用「南韓語調」當ID　恐服勞役3個月

俄艦隊日本海發射巡弋飛彈　擊中千里外目標

俄艦隊日本海發射巡弋飛彈　擊中千里外目標

關鍵字：

日韓要聞南韓三一節大韓獨立太極旗南韓國旗日本國旗日章旗

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面