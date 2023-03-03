美韓3月中實施11天「自由之盾」聯合軍演　恢復5年來最大規模

▲美軍上校泰勒、南韓軍方公報室長李成俊3日針對「自由之盾」聯合軍演展開聯合記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著北韓（朝鮮）增強核武與導彈威脅，美國與南韓將從本月13至23日展開為期11天的「自由之盾」（Freedom Shield•FS）聯合軍演，其中更包括提升至戰區級的聯合野外機動訓練（FTX），是自從文在寅政府以後睽違5年實施的大規模聯合實彈訓練，預料將引來北韓嚴厲抨擊、甚至進行試射導彈等高強度的軍事挑釁。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部公報室長李成俊（이성준，音譯）、韓美聯合軍司令部上校泰勒（Isaac Taylor）於3日上午在南韓國防部針對軍演發布聯合聲明，表示為因應北韓提升核武與導彈威脅，南韓與美國將從13至23日展開為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」。

在這場聯合軍演中，南韓與美國藉此強化同盟間的應對能力，同時將以近一年爆發的俄烏戰爭以及多變的國際情勢與威脅為軍演腳本。

泰勒上校則表示，「此次聯合軍演的目標，在於強化相互運用，並提升韓美聯合司令部、駐韓聯合國軍隊司令部、駐韓美軍司令部的聯合防禦戰術程序。此次軍演著重在防禦，將會成為展現堅若磐石美韓同盟的機會。」

▲南韓海軍陸戰隊2015年3月，在慶尚北道浦項實施美韓聯合登陸訓練。（圖／達志影像／美聯社）

此次「自由之盾」聯合軍演將集中進行包括了雙龍聯合登陸作戰訓練、代號柚木刀（Teak Knife，斬首行動）的聯合特殊作戰訓練等大大小小共20多個訓練，將此次聯合野外機動訓練的規模擴大至戰區級，恢復5年前鷂鷹訓練（FE）以上的水準。

美韓兩國決定，將此次自由之盾軍演實施的聯合野外機動訓練稱為「戰士之盾聯合野外機動訓練」（Warrior Shield FTX）。

外界觀測指出，此次自由之盾聯合軍演，美軍有可能會出動戰略轟炸機、核動力潛艦等戰略資產至韓半島（朝鮮半島），而一旦美國海軍在自由之盾軍演期間出動航母，則美韓兩國海軍、甚至是日本海上自衛隊極有可能在東海（日本海）公海上展開導彈警報訓練。李成俊表示，基於作戰保密原則，暫不公開美軍戰略資產等相關資訊。

據悉，南韓文在寅政府自從和北韓簽署919南北軍事協議後，從2019年起將聯合野外機動訓練（FTX）的實施規模縮小至大隊級（營級）以下，直到去年尹錫悅政府上任後，去年下半季的「乙支自由之盾」的機動訓練便恢復至連隊級以上，此次自由之盾（FS）更提升至戰區級。