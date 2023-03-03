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數百隻鯊魚激烈進食中！男女搭船整艘被包圍　驚人畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國一對情侶搭船想要捕獵黃鰭鮪魚，在看到水面一陣騷動後，開心以為可以輕鬆釣到魚，直接把船開過去，怎知一看才發現是數百隻飢餓鯊魚正在進食，船隻被鯊魚包圍，讓船上的人相當震驚。

綜合CBS NEWS等報導，男子狄倫梅（Dillon May）上月與女友凱特琳迪克斯（Kaitlyn Dix）當時搭乘朋友的漁船前往路易斯安那州威尼斯沿海，發現水面有騷動，起初還以為是整群鮪魚在瘋狂進食。

沒想到狄倫梅把船開過去之後，一看才知是數百隻鯊魚正在追逐一大群鯡魚，大吃特吃，水面上出現無數個深色的鯊魚魚鰭，激烈程度還把海水都濺到船上。

依據美國海洋漁業局介紹，鯊魚可以長達6周不進食，當進入進食階段時，就會尋找食物來源，且不挑食，一般來說屬於雜食性，包括肉與植物，若所在的地方沒有充足肉類供食用，也會以海洋植物為食。

@kaitlyndix Never seen anything like it #shark #sharkfeeding #sharkfeed #sharkfrenzy #sharkfishing #fishing #tunafishing #oilrigfishing #freeman #freemanboatworks #tunatown #venice #venicelouisiana #louisiana #gulfofmexico ♬ Thunderstruck - AC/DC
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