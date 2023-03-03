在家擠奶「少做1件事」！男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

▲ 男嬰因未完全乾燥的擠乳器感染細菌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）公布一起罕見案例，一名出生僅20天的早產兒感染致命的「阪崎腸桿菌」（Cronobacter sakazakii），病情急速惡化，最終不幸死亡，原因竟是媽媽使用的擠乳器在清洗後未正確乾燥。

根據《每日郵報》，CDC調查發現，該名男嬰透過管子灌食母乳，並混入為早產兒補充營養的母乳添加劑（Human Milk Fortifier），擠乳器是在家中水槽自行拆洗、消毒，但有時會在未完全乾燥的潮濕狀態下組裝使用。

事實上，阪崎腸桿菌在環境中相當常見，可存活於家中許多物體表面，包括廚房流理台及水槽，甚至是水中，但對嬰兒來說可能致命。

根據CDC報告，該名男嬰因胎位不正，處於「臀位」（breech），且母親妊娠毒血症逐漸惡化，去年2月在母親懷孕31周時剖腹產，送進新生兒加護病房。

男嬰原先情況穩定，出生20天後卻開始出現細菌感染症狀，包括心率過低、呼吸暫停及發燒，需要輔助呼吸，隔天甚至發展成癲癇，但他喝下的母乳及灌食管都未驗出細菌，醫院擠乳器中也沒有，最後在家用擠乳器中驗出。

報告負責人、CDC小兒傳染病專家哈斯頓（Julia Haston）說明，此病例表明阪崎腸桿菌廣泛存在於環境中，可能導致嚴重感染甚至致命，可採取的預防措施包括餵食嬰兒前徹底清洗、消毒及乾燥手部、用具等所有物體表面。

哈斯頓指出，「嬰兒照顧者應遵循安全的衛生、準備及存放方法，並學習保護嬰兒免於感染的步驟」，「照顧2個月以下嬰兒、早產兒或免疫抑制嬰兒的臨床醫師應向護理人員說明感染風險，尤其是餵食配方奶或母乳庫存的嬰兒」。