火車對撞57死！希臘政府坦承出錯　滿載學生「1300度高溫」毀遺體

▲希臘火車對撞釀57死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

希臘2月28日晚間發生火車對撞事故，已知造成至少57人死亡，其中一節車廂還載滿20多歲的學生，而相撞引發的火勢導致許多遺體被焚毀，必須依靠DNA鑑定才能確認身分。這起事件燃起希臘民眾怒火，鐵路工人群起罷工抗議政府改革不力、怠忽職守才會出現這場人禍，希臘衛生部副部長也坦承，缺乏資金整頓鐵路才會間接導致這起意外。

綜合外媒報導，一名參與調查的法醫表示，受到火車強烈撞擊與火勢影響，許多遺體已經無法辨識，必須依靠DNA鑑定才能確認身分。希臘消防署發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis）表示，起火的前兩節車廂內溫度高達攝氏1300度，未來幾天預計將繼續進行搜救作業，但是找到倖存者的希望幾乎全無。

▲▼起火車廂溫度高達攝氏1300度，尋找倖存者機會渺茫。（圖／達志影像／美聯社）



在這起事故中，當時聚集在第2節餐車裡的幾名學生承受兩列火車正面對撞的力量，事發地點已是一片廢墟。資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）指出，「這是學生專車，載滿20多歲的孩子，現場狀況真是令人觸目驚心…車廂像紙張一樣皺巴巴的。」

搜救人員伊瑪米迪斯（Konstantinos Imanimidis）悲痛表示，「這是最艱難的時刻，因為我們無法挽救生命，只能找回屍體。」據了解，當時這列客運火車載著350人，目前仍有十多人失蹤尚未尋獲。

距離事發現場最近的城市拉里薩（Larissa）一名車站站長被捕，其律師潘特札吉迪斯（Stefanos Pantzartzidis）表示，委託人於事故發生後數小時內被捕，被控擾亂交通並危及生命，「他簡直崩潰了！」但律師也暗示，站長不應該是唯一受到指責的人。

▲▼希臘火車對撞釀57死，民眾上街抗議哀悼。（圖／達志影像／美聯社、路透）



意外發生後，希臘交通部長卡拉曼利斯（Kostas Karamanlis）宣布辭職，衛生部副部長拉普蒂（Zoe Rapti）則坦承，希臘在2010年面臨債務危機，政府在缺乏資金的情況下，對於鐵路的投資出現困難，間接導致了這場意外，並承諾調查後會給出答案。

這起意外也點燃希臘人民的怒火，除了鐵路員工宣布罷工以外，更於1日晚間聚集在希臘鐵路公司總部外抗議，並與警方發生衝突。在拉里薩市舉辦的守夜活動中，抗議學生薩瓦（Nikos Savva）表示，希臘鐵路早已有問題，工作人員總是疲憊不堪，薪水也相當低，「被捕的站長不該為整個病態系統付出代價。」

CNN引述歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）2022年的報告指出，與其他歐洲國家相比，希臘鐵路乘客安全紀錄較差；2018年至2020年間，希臘每百萬列車公里（million train kilometers）的死亡事故發生率最高。