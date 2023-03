飛機被閃電擊中！3.7萬英呎高空「自由落體下墜」　乘客拋飛濺血

▲漢莎航空一架客機遇見亂流迫降,機長當時向乘客表示「飛機被閃電擊中」。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合外電報導

漢莎航空(Lufthansa)469航班預計從美國德州返回德國法蘭克福,卻在3.7萬英呎高空(約1.1萬公尺)遇見嚴重亂流,機身瞬間「自由落體」一般下降至少1000英呎(約300公尺),導致乘客噴飛濺血,7人送醫。網友法德爾(Stryker Fadhel)宣稱妻子當時也在飛機上,而機長曾向乘客表示「閃電擊中了飛機」。

CNN、《衛報》等外媒報導,這架空中巴士(Airbus)A330客機飛越田納西州時遇見「嚴重亂流」,幸好於1日晚間9時10分左右安全迫降在維州華盛頓杜勒斯國際機場(IAD),傷者也被緊急送醫。

根據乘客分享照片,機艙走道散落著食物、垃圾及各種私人物品。法德爾(Stryker Fadhel)轉述妻子說法指出,亂流發生得很突然,傷者大多沒繫安全帶。另一名乘客向《華盛頓郵報》表示,在晚餐服務期間,飛機突然「自由落體」,人和食物飛到空中,重擊甚至弄壞天花板,其中一人傷勢較重,血液濺到座位上,最後坐著輪椅就醫。

My wife was on that flight she sent this pic This is what the inside looked like food everywhere, people who didn't have the seat belts fastened got hurt mostly cause it came as surprise without seat belt sign on and lighting hit the plane badly went 1k ft down & up pilot said pic.twitter.com/NJi2JC6shk