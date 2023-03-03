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馬雲好麻吉！泰國「卜蜂集團」家族揭密　秉持1原則富過4代

▲馬雲與卜蜂集團第二代董事長謝國民關係緊密。（左圖／微博／右圖／視覺中國）

▲馬雲與卜蜂集團第二代董事長謝國民關係緊密。（左圖／微博／右圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

近日台灣多地出現缺蛋危機，「雞蛋概念股」股價大漲，卜蜂股價更一度站上33年新高。對此，資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉指出，很多人以為卜蜂是一家本土企業，實際上是來自泰國卜蜂集團的轉投資，該集團的雞、蛋等在台灣廣受歡迎。值得一提的是，阿里巴巴創辦人馬雲近日與卜蜂集團二代董事長謝國民熟識，兩人近日多次會面也引起外界關注。

吳佳晉在臉書專頁「晉聊些五四三」中提到，台灣是全世界的吃蛋冠軍國，但許多台灣人可能不知道，每吃的一顆蛋、一塊炸雞排、一口漢堡，都是在幫卜蜂集團賺錢，因為我們常吃的雞、豬、蝦大部分都來自謝家的養殖場，連麥當勞和肯德基都和謝家合作，泰國首富謝家因此賺得盆滿缽滿。

吳佳晉指出，泰國卜蜂來台轉投資卜蜂集團，在中國則以正大集團為名。卜蜂以農牧起家，跨足零售、電信、金融、地產、製藥、機械加工等，並於1987年在台掛牌上市，其商業範圍擴及全球30多個國家和地區。

正大集團國際股價最近股價應聲暴漲逾500％，現任正大集團資深董事長謝國民與馬雲多次會面，也引發外界強強聯手的想像。

▲泰國卜蜂集團家族關係圖。（圖／翻攝臉書「晉聊些五四三」）

▲泰國卜蜂集團家族關係圖。（圖／翻攝臉書「晉聊些五四三」）

吳佳晉整理出家族關係圖，卜蜂集團最早可回溯至1920年代，第一代創辦人謝易初與胞弟謝少飛從中國廣東移民泰國，創立了「正大庄菜籽行」，經營種子商店發跡，接著開始生產動物飼料，如今年產3000萬噸飼料已成世界第一。

第二代董事長謝國民在家中排行老么，在中國1990年代改革開放之際看準商機，成為第一家在中國投資的外商企業，之後商業版圖跨足零售、電信、地產和金融等的超大綜合型跨國集團。

年逾80的謝國民交棒給第三代的謝吉人，而謝吉人與中信金大股東辜仲諒同年，雙方私交甚篤，商場上也相互力挺。吳佳晉指出謝家財富如今已傳承來到第4代，之所以能打破「富不過3代」的「詛咒」，關鍵就在於家族感情和睦，選任接班人秉持「選賢與能」的原則，才能代代和平接班，續寫傳奇。

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