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嚇阻中犯台　美國防官員：困難但可行

▲中國解放軍。（圖／CFP）

▲中國解放軍不斷恐嚇攻台。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納今天表示，美國會持續強化對中國的嚇阻能力，確保侵略的代價高得讓北京無法承受。雖然要嚇阻中國在2030年前入侵台灣並不容易，但相信可以做到。

瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）一場針對印太安全議題的研討會，談到中共解放軍時表示，解放軍能力日益增強，但也越來越願意承擔風險，更願意以過去未曾見過的方式使用軍事權力工具，共軍的危險活動次數不斷增加，這些行動並非單一行為，有其行為模式，這些行動危險並具不穩定性。

美軍一架有媒體記者隨行的P-8巡邏機2月24日在南海上空偵巡時遇到中國戰機伴飛驅離。美方官員當時表示，美中機艦這類南海接觸如今已成家常便飯，且危險性有升高趨勢。

瑞特納表示，儘管來自中國的挑戰日益強烈，但對美國在區域的地位、與盟友和夥伴深化夥伴關係的程度、盟友與夥伴對自身能力的投資，以及他們為區域安全作出貢獻的能力與相互合作的程度，並創造一個更加穩定與持久的安全環境，他感到樂觀。

他指出，美方的目標是與所有人、盟友與合作夥伴共同發揮自身能力，確保這類脅迫與侵略不會得逞。從威嚇的角度來看，瑞特納引述國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的話說，「（希望）當北京領導人醒來時，會想今天不是（侵略的）時候」（today’s not the day）。美方的嚇阻力真實且強大，也會盡其所能確保這一態勢。

他也提到日前國會聽證會上共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）質詢時問到美國是否有信心能在2030年前持續嚇阻中國入侵台灣，他的答案是肯定的，「我想是的，雖然並不容易」。

瑞特納表示，挑戰十分巨大，中國能力持續增強，野心也是，但美方正在加強嚇阻力，確保侵略的代價仍高得讓北京無法承受。美方也會透過自身能力發展、調整態勢、引進新作戰概念，並與盟友和夥伴共同努力，「我想這做得到（doable），雖然會非常困難，但我認為值得急切去做，也有信心能做得到」。

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