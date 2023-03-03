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七大奇蹟吉薩金字塔驚人發現！　隱藏一條「秘密通道」

▲▼吉薩金字塔。（圖／路透）

▲吉薩金字塔為世界七大奇蹟。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

「世界七大奇蹟」現存的最大金字塔又有驚人發現！埃及旅遊文物部2日表示，在4500年歷史的吉薩金字塔（The Great Pyramid of Giza）主要入口處附近，找到了一條新的隱藏通道，專家認為，這個新發現可能有助於了解金字塔構造的用途。

埃及官方指出，「掃描金字塔」團隊自2015年來，一直使用物理學來觀察金字塔內部結構，了解尚未被發現的空間內具體情況，2017年時，研究團隊在內部發現一個巨大的神祕空間，至少長30公尺，掃描成像技術顯示，這個空間是一大塊中空結構，因為沒有入口，但無法確定其具體功用，但是自19世紀以來第一個發現的金字塔內主要結構。

▼吉薩金字塔內發現一條秘密通道。（圖／路透）

▲▼吉薩金字塔。（圖／路透）

團隊接著透過掃描技術，在吉薩金字塔北面、神祕中空結構的上方，新發現一條秘密通道」，長9公尺、寬2.1公尺。官方表示，這條通道距離現在的入口約7公尺，推測通道可能是為了重新分配金字塔內部結構的重量壓力，也可能是通向其他空間的通道，團隊還會繼續掃描，看還會發現什麼。

事實上，吉薩金字塔內5個法老房間也被認為是為了減輕金字塔巨大結構重量壓力而建造。

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