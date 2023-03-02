　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

射殺羅勃．甘迺迪被判有罪　席漢再次申請假釋被拒

▲▼美國國旗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲席漢1968年射殺美國前司法部長羅勃．甘迺迪，在獄中度過了50多年。（圖／取自Pixabay）

文／中央社

被判1968年射殺美國前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy）有罪的男子席漢（Sirhan Sirhan），在加州提出的假釋申請今天再遭駁回，這是他爭取出獄的最近一次行動。

法新社報導，現年78歲的席漢已在監獄度過了50多年，儘管他是否真的行刺羅勃．甘迺迪存有疑點。這起刺殺案可能改變了美國政治走向。

羅勃．甘迺迪是遇刺身亡的前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）胞弟，羅勃．甘迺迪1968年在洛杉磯一家飯店中槍倒地時，正參加民主黨總統提名戰。

▲▼席漢（Sirhan Sirhan）1968年射殺美國前司法部長羅勃．甘迺迪，在獄中度過了50多年。（圖／路透）

▲席漢（Sirhan Sirhan）近期申請假釋遭駁回。（圖／路透）

席漢最近一次假釋申請，今天遭加州假釋委員會駁回。

另一個委員會2021年8月曾批准席漢假釋，但當時加州州長紐松（Gavin Newsom）在次年1月推翻了這個決定。同為民主黨籍的紐松當時說，席漢「對公眾安全構成了過大威脅」。

紐松並說，他的決定考量到若干因素，「包括席漢不願承認罪責」。

席漢1969年被判有罪，儘管他認罪仍獲判死刑，稍後減為無期徒刑。

ET快訊
日媒指「退役軍官出賣情資」　郭正亮疑：被匪諜滲透？
快訊／美國對台軍售案總價189億　國台辦回應了
動滋券常態化來了！這族群「每人500元」
身分證拿出來！符合2條件「免費吃龍蝦」
蘿莉塔「1天45顆瘦身中藥」吃3天送醫！學生肥照出土眾人驚
他「只是嘴破」竟罹癌！醫驚見1致命大忌：很多人都有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

射殺羅勃．甘迺迪被判有罪　席漢再次申請假釋被拒

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

射殺羅勃．甘迺迪被判有罪　席漢再次申請假釋被拒

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

羅伯派汀森中二言論再度被翻出！考試不會寫，答案全靠「3D佛祖」

日媒指「退役軍官出賣情資」　郭正亮疑：被匪諜滲透？

鄭宗哲有破壞力　扛中華隊開路先鋒機率高

彰化和美「送肉粽」路線圖曝光！晚上9時出發　最後地點鄉民看傻

女友突脫口曝「你下面沒硬好小」　他一聽崩潰：愛愛放不開了

美國對台軍售案總價189億　國台辦：「以武拒統」注定失敗

不是台中高雄！他秀氣象局1圖「3縣市最乾爽」　在地人卻傻了

ASOA與IEAT四度攜手　打造台美農食產品貿易最佳平台

動滋券改常態化是真的！3月底方案出爐　這族群62萬人「每人500元」

蔡天鳳案震驚華人　她曝社會記者「穿搭1禁忌」：最怕小夜遇兇殺

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

抽脂完辣媽突然詭異抽搐　幾小時後死亡

更多熱門

關鍵字：

席漢Sirhan Sirhan

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

更多

最夯影音

更多
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面