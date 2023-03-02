武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

▲越南新選出的國家主席武文賞（Vo Van Thuong）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內2日專電

越南今天選出新國家主席，52歲越共中央書記處常務書記武文賞出任。武文賞被視為越共總書記阮富仲人馬，頗有儲君姿態，他的出線，或凸顯未來越共舉才將更看重政治忠誠度。

越南國會今天召開特別會議，選出越共中央政治局委員、中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）接替前國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今年1月自請辭職退休後的遺缺。這屆國家主席任期是2021年至2026年。

武文賞1970年出生，年僅52歲，擁有哲學碩士學位，1993年加入越共，目前是越共中央政治局最年輕的成員。外界一般將武文賞歸為現年78歲阮富仲（Nguyen Phu Trong）的親信。

武文賞與越南北、中、南三地都有淵源，雙親是南部永隆省（Vinh Long）人，於越戰時期搬往北部，武文賞則在北部海陽省（Hai Duong）出生長大直至越南統一；入黨後大多在南部經濟大城胡志明市歷練；2011年8月至2014年4月曾在困苦的中部廣義省（Quang Ngai）擔任省委書記。

2016年越南共產黨第12次全國代表大會（越共12大）後，武文賞進入越共政治局，並接掌越共中央宣教部部長；2021年越共13大後繼續擔任中央政治局委員，並出任越共中央書記處常務書記。

越南媒體指出，2021年當年，50歲的武文賞是越南1976年統一之後，最年輕的越共中央書記處常務書記。與此同時，時年76歲的阮富仲破例第三度連任越共總書記，武文賞能出掌黨的「大秘」，阮富仲有相當程度的授意。

越南自2022年初開始積極偵辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發的兩大貪腐案，包括官員利用救援包機受賄，以及官商勾結哄抬檢測試劑售價，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

今年1月初，被認為受過西方思想洗禮的兩名副總理范平明（Pham Binh Minh）、武德儋（Vu Duc Dam）因此下台負責，阮春福不到兩週後也自請辭職並退休。越南官場接連大地震，一度引發外界對越南政治情勢的憂心。

而今，在阮富仲主導的反腐運動下，越南國家主席倒台後又補新，今天488名參加投票的國會代表中，有487人贊成武文賞擔任國家主席。

武文賞在今天的就職典禮上表示：「衷心感謝國會，衷心感謝黨中央、阮富仲總書記…這對我來說是莫大的榮幸，也是沉甸甸的責任。」

武文賞不僅致詞時特別感謝阮富仲，越南電視台（VTV）的直播畫面中，他親暱地上前擁抱阮富仲，阮富仲在合照時，也主動牽著武文賞的手高舉。武文賞坐上國家主席大位，反腐引發的政治亂流暫告段落。

阮富仲過去被視為越南的親中派，越南先前的官場人事震盪，讓越南的對外政策遭到外界質疑。不過，越共對越南絕對統治的正當性來自經濟，在美中兩大貿易夥伴間保持平衡，對謀發展的越南及尋求穩定統治的越共來說才是最大利益。

只是，在反腐運動之下，部分官員出於怕事而態度消極，民間出現「辦事難」、「辦事慢」問題。再者，越共透過反腐擘劃人事，未來對官員人品、政治忠誠度的要求可能更勝能力，會否拖緩越南拚經濟步調，外界將加以檢視。

武文賞今天重申越南的經濟發展願景，力爭在2030年成為現代化工業、中高收入的開發中國家；在2045年慶祝越南社會主義共和國成立100週年之際，將成為朝著社會主義方向前進的高收入開發國家。

話鋒一轉，也不忘堅定表態對越共體制的擁護，「我親眼目睹許多人在東歐社會主義國家和蘇聯解體時動搖、退縮，且一步步全面深入認識到忠誠和堅定不移我黨、胡主席和人民所選擇的民族理想目標和方向前進的重要性。」