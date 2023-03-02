日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

▲日本地下女偶像玩太大被炎上，胯下夾爆男粉絲頭。（圖／翻自blog.livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本網友在本周熱傳一段影片，引發眾多網友討論，相信影片拍攝地點是在一個地下女偶像的粉絲見面會，但在這場活動中，女偶像玩很大，用胯下雙腿緊緊夾住男粉絲的頭，導致這名女偶像被網友「炎上」。

日本地下偶像市場盛行，並會定期舉辦粉絲見面會，一方面讓偶像們有賺錢的機會，另一方面滿足粉絲們的欲望，可以和心愛的偶像合影。不過據日本《Livedoor》報導，就在本週當地網友瘋傳一段地下偶像見面會的片段，一名粗壯的男粉絲要和一名少女偶像合影，不過兩人「玩很大」，只見女偶像在旁人要求下，故意用雙腿夾住男粉絲的頭。但女偶像隨即被抱怨「夾得不夠多」，因此再用手抓住雙腳，隨後用雙腿緊緊纏住男粉絲的頭，男粉絲還故意擺拍「被夾爆」的仰頭姿勢。

這段影像流出後引發許多網友議論，不少網友直呼「這太下流了」、「糟糕了」，也有網友認為，這種地下偶像粉絲會越玩越過頭，此風不宜再長。還有網友表示，地下偶像見面會已經淪為滿足男粉絲的私慾大會，過去還有讓女偶像故意露奶合影的活動，尺度極大。

雖然「地下偶像」是日本流行文化的風景之一，但其實當中有不少偶像的「下場」並不佳。有的人沒有等到更大型經紀公司的青睞，無法擠入正式的演藝主流市場，轉而當起「帶出場」的情色傳播妹，或者是下海拍AV。

▲有網友批評日本地下偶像見面會越玩越凶。（圖／翻自blog.livedoor.jp）

▲網友稱這種見面會已經淪為滿足男粉絲的私慾大會。（翻自blog.livedoor.jp）



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