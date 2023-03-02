　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭，「濃厚接觸」已非首例。（翻自blog.livedoor.jp）

▲日本地下女偶像玩太大被炎上，胯下夾爆男粉絲頭。（圖／翻自blog.livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本網友在本周熱傳一段影片，引發眾多網友討論，相信影片拍攝地點是在一個地下女偶像的粉絲見面會，但在這場活動中，女偶像玩很大，用胯下雙腿緊緊夾住男粉絲的頭，導致這名女偶像被網友「炎上」。

日本地下偶像市場盛行，並會定期舉辦粉絲見面會，一方面讓偶像們有賺錢的機會，另一方面滿足粉絲們的欲望，可以和心愛的偶像合影。不過據日本《Livedoor》報導，就在本週當地網友瘋傳一段地下偶像見面會的片段，一名粗壯的男粉絲要和一名少女偶像合影，不過兩人「玩很大」，只見女偶像在旁人要求下，故意用雙腿夾住男粉絲的頭。但女偶像隨即被抱怨「夾得不夠多」，因此再用手抓住雙腳，隨後用雙腿緊緊纏住男粉絲的頭，男粉絲還故意擺拍「被夾爆」的仰頭姿勢。

這段影像流出後引發許多網友議論，不少網友直呼「這太下流了」、「糟糕了」，也有網友認為，這種地下偶像粉絲會越玩越過頭，此風不宜再長。還有網友表示，地下偶像見面會已經淪為滿足男粉絲的私慾大會，過去還有讓女偶像故意露奶合影的活動，尺度極大。

雖然「地下偶像」是日本流行文化的風景之一，但其實當中有不少偶像的「下場」並不佳。有的人沒有等到更大型經紀公司的青睞，無法擠入正式的演藝主流市場，轉而當起「帶出場」的情色傳播妹，或者是下海拍AV。

【有片】日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　「濃厚接觸」已非首例

▲有網友批評日本地下偶像見面會越玩越凶。（圖／翻自blog.livedoor.jp）

【有片】日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　「濃厚接觸」已非首例

▲網友稱這種見面會已經淪為滿足男粉絲的私慾大會。（翻自blog.livedoor.jp）


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
驚！男拿活鰻魚插肛門治便祕　牠鑽到「突破結腸」消化道穿孔太恐怖
【震撼片】裸女在雪地被拖行淒厲哀號　老公疑家暴？真相曝光大反轉
女通緝犯是正妹！逮捕影像竟讓一堆網友「戀愛惹」　讚她是真人娜美

ET快訊
遠東銀配息出爐！殖利率超過3%
史上最大！陸軍基地旁種4千株大麻　松聯大老下場曝
服用日本「大正感冒藥」小心！藥師示警：恐驗出毒品反應
阿翔錄外景爆意外！驚悚畫面曝光
蔥油餅店再道歉！稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過
台中強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因
待用餐被100多人插隊吃！截指老闆痛心：不希望愛心被濫用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

蘿莉塔「1天45顆瘦身中藥」吃3天送醫！學生肥照出土眾人驚...揭自卑黑歷史

快訊／被橋墩剖半！新竹科學園區接駁巴士自撞　8員工送醫

《全動法》踩剎車？　游淑慧轟「神鬼都是黨」：黑白臉要玩幾次？

社區補助報你知　竹市社區營造聯合說明會開放報名

回家驚見桌子斷腳倒地　肇事狗沙發上撇頭：我什麼都不知道

遠東銀擬配0.408元現金股利　殖利率超過3%

鄧愷威5日熱身賽試刀　不特別公布投球限制

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

周湯豪事業大爆發　受邀香港演出成「解封後第一人」！

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

充電手機「電池突然爆炸」　男接電話被炸死

抽脂完辣媽突然詭異抽搐　幾小時後死亡

更多熱門

相關新聞

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！

日本北海道釧路市動物園2日發表聲明稱，園內的人氣北極熊「miruku」在合籠時，遭到另一頭公北極熊「kiroru」攻擊，頭部與頸部傷勢嚴重，同日死亡，引發外界震驚。miruku因為「兩腳站立」特技在網路上擁有超高人氣，而10歲的她卻因為被同類攻擊慘死，令人不勝唏噓。

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！史上最多

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！史上最多

工程師8年慘戴4綠帽　淚寫4000字「出軌日記」

工程師8年慘戴4綠帽　淚寫4000字「出軌日記」

回收場驚見1000萬現金...1週後冒出「12失主」

回收場驚見1000萬現金...1週後冒出「12失主」

日本藏壽司AI監控轉盤　抓到異常響鈴通知

日本藏壽司AI監控轉盤　抓到異常響鈴通知

關鍵字：

地下偶像日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面