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聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

▲每個人都有自己處理情緒的步驟與進度，過度下指導棋反而容易讓他們一秒爆氣或陷入悲傷情緒。（圖／unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著人生歷練愈來愈多，許多人對照自己與周遭親友經驗會發現，每個人面對傷痛的處理方式都不盡相同，當有些人面對巨大悲痛或親友、另一半背叛時，可以很快收拾心情繼續前進，有些人則難以釋懷放下、過分執著於過去。近年有許多腦科學研究發現，這些放下、原諒、寬恕等心情，其實跟大腦組織與結構有莫大關係，幾乎可以說是「一生下來就註定」，因此別總是以自己的經驗規勸他人「寬恕是美德」、「事情都過了這麼久，為什麼還不放下」，這些想給予協助的「指導棋」，反而無助於他們的治癒之路。

若是傷痛與心結還未解開，就硬是要他人釋懷，身心其實是會抗議的！國外網站BrightSide就列舉出「身心反撲」的6種現象，建議讀者如果與他人有了情感衝突，應該要先正視自己的心情！

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1. 情感衝突會讓血壓飆升
儘管知道想要讓自己釋懷，還是得經過「原諒、放下」這些關卡，但硬要還沒準備好的自己，跟著別人的正向價值觀走，這中間無可避免會過度思考，無論是反過來詰問被傷害的自己，或是回憶起過去被傷害的經驗，都會導致壓力上身，對於有些人來說更是高血壓的關鍵。原因在於，當身體感到壓力時，腎上腺素就會分泌大量壓力賀爾蒙(皮質醇)，讓身體保持警覺面對挑戰，長期處於緊繃狀態的身體就容易影響心血管功能，例如引發高血壓、高血脂的狀況。

2. 突然陷入不好的回憶
BrightSide提醒，想要梳理過去的心結，最好先一步一步來，為自己設下界線。例如從簡單的、試著在回憶的時候先調整心情與呼吸開始，慢慢地讓自己避免一回想起來就有情緒起伏。為自己設下簡單的步驟，不要求自己馬上就得跨過這道檻，特別是對於曾經備受打擊的人來說，可以避免一下子又陷入當下傷痛的情緒。

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

3. 反過來認為是自己的問題
強行要求自己原諒並忘記那件帶來傷害的事物，不僅不會有正面效果，甚至還會讓當事人反過來責怪自己，無法快速消化負面情緒——是不對的，但其實每個人都有自己處理的方式與進度，當想迅速將困擾自己的人事物做個了結，結果除了無效以外還可能會讓自己更不舒服。

4. 無法順其自然地面對困境，反而讓想關心的朋友無從著手
不放過自己，身體也不會好過！當刻意想處理負面情緒，卻又卡著無法消化的時候，情緒也會進而影響臉部表情與肢體動作，隨著時間過去，積累太多的情緒不僅會影響自己的身體，也會導致與原本可以幫忙的朋友和熟人接觸減少，讓想關心的人不得其門而入。

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

5. 過度思考容易招來內疚感
過度糾結過去，想要爬梳被傷害的源頭為何，對於一部分人來說，這麼做反而會為過去發生的事感到自責、後悔不已。這些人往往會陷入「當時我應該要……事情說不定就不會像現在這樣了……」的無限迴圈。當有意識到自己又陷入這樣的情緒，德國心理治療師魯本・伯傑 (Reuben Berger)認為應該要立即告訴自己「停止」，另外也可以接著聽音樂、閱讀、洗個熱水澡、跳舞運動等，暫時騙過大腦，讓自己好好休息、慢慢治癒自己，避免增加抑鬱和焦慮。

6. 可能導致自信心下滑
強迫自己原諒或忘記不好的記憶，也可能導致自己開始質疑沒有與人交往和交流的能力，一旦開啟了「我好像也有責任」的想法，漸漸也會有損自尊，導致面對人際關係的自信心下滑。

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

雖然研究顯示，當人們真正能放下、釋懷或原諒過去造成傷害的人事物以後，的確能為身心與情緒帶來極大療癒，但在跨越的過程中，一旦發現有上述6種狀況，或許就是「尚未準備好」、「還需要一點時間」的提醒，即使需要一段很長的路，甚至到頭來可能依舊無法原諒並放下，也都是被允許的。尤其是開始反過來認為「是自己問題」的人，更要把自我感受放在第一位，網路世代尤其會有「整個社會或別人告訴自己應該要怎麼做」的現象，別因為這樣而加諸更多壓力在自己身上。

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