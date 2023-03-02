日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

▲日本本季已爆發77例禽流感感染案例。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣某養雞場再度傳出有雞隻感染禽流感，場內24.3萬隻蛋雞全部遭到撲殺。而農林水產省也透露，光是本季就有高達1502萬隻雞隻被撲殺，創下歷史新高，禽流感疫情勢必持續重創雞蛋市場，導致蛋價繼續飆漲。除此之外，東京多摩動物公園日前因為園內4隻翹鼻麻鴨感染禽流感休園，1日再度確認有一隻屬於瀕危物種的白鶴感染禽流感，因此將持續休園。

根據《共同社》報導，該養雞場是福岡縣本季第4例的禽流感案例，事實上，岡山縣與北海道的養雞場2022年10月發生日本本季首例禽流感感染案例後，禽流感就以罕見的速度迅速擴散至各地。包含此次福岡的案例，全日本已經累計77例感染，遍及25個地區。

▲大量蛋雞遭撲殺，嚴重影響蛋價。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



農林水產省最新數據指出，本季的撲殺雞隻數量已經來到1502萬隻，創下歷史新高，其中蛋雞就占了1386萬隻，超過全國飼養的1.3億隻中的1成。而大量的撲殺也會持續影響蛋價，並且造成無蛋可用的慘況，對餐飲業者與一般家庭帶來巨大影響。

農林水產大臣野村哲郎則直言，距離恢復雞蛋正常供應至少還需要半年，甚至將近1年。

除了養雞場外，日本也有動物園傳出禽流感疫情。東京多摩動物公園先前有4隻翹鼻麻鴨感染禽流感，因此緊急休園，時隔2周，1日再度發現園內1隻瀕危物種白鶴（Grus leucogeranus）感染禽流感，因此將繼續休園。