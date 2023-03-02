火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

▲ 民眾在首都雅典的希臘議會前躲避警方催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘2月28日深夜發生火車對撞事故，一輛載客列車不明原因開上貨運軌道，和貨運列車高速對撞，造成至少43人死亡。事後鐵路工會出面指控，鐵路安全系統早就不正常，曾多次警告當局，政府卻不予理會。這起悲劇也點燃人民怒火，全國多地爆發示威抗議。

根據BBC，希臘鐵路工會聲明指出，鐵路安全系統無法正常運作，該組織多年來也持續對此提出警告，卻屢屢被政府忽視，「我們對數十名同事及同胞傷亡的痛苦情緒已經轉為憤怒。政府多年來對希臘鐵路的不尊重導致悲劇性結果」，2日舉行罷工表示抗議與哀悼。

交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）引咎辭職，稱下台是為表示對罹難者的尊重，及為當局長期未能修復「不適合21世紀」的鐵路系統負責。但在罹難者遺體集中安置的醫院外，民眾掛上橫幅指控，官方調查恐怕「蓋牌」，隱匿這些系統性問題。

▲▼ 雅典許多民眾上街抗議。（圖／路透）

希臘鐵路公司（Hellenic Train）位於雅典的總部外1日舉行守夜活動，示威者一度和警察發生衝突，投擲石塊、在街上點火，警方使用催淚瓦斯驅散。

撞車事故現場附近的塞薩洛尼基（Thessaloniki）、拉里薩市（Larissa）也有民眾上街抗議，有人認為這起意外遲早都會發生，只是時間問題，拉里薩市醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）也表示，「這起事故讓人無法接受。這種狀況已經存在30年了。」

參加拉里薩默哀守夜活動的醫科學生薩瓦（Nikos Savva）則受訪指出，「鐵路系統感覺很有問題，人員過勞，薪資很低」，認為被捕的拉里薩火車站長不該為「整個病態的系統」負責。

▼ 載客列車4節車廂出軌，前2節因起火幾乎全毀。（圖／路透）