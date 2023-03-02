▲ 5G基地台。（圖／路透）

記者張鈜閔／綜合報導

台中市大里區十九甲地區，多年前在居民抗議下通訊基地台拆遷一空，近日卻有民眾抱怨手機收訊不佳找上民代引發熱議，民眾黨議員江和樹被發現多年前率眾抗議基地台影響健康，今又代表居民出來砲轟「收訊真的很差」，被酸爆做成梗圖流傳，他也在直播中做解釋。

網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書分享梗圖，狠酸2017年的「大里立德里社區理事長江和樹」抗議基地台影響健康；2023年的「民眾黨大里霧峰市議員江和樹」抗議大里沒收訊，表示「請問我可以檢討當地選民嗎？如果不行的話我晚一點再問。」，話題在網路上發酵，不少梗圖紛紛出籠，網友、粉專紛紛發文酸江和樹根本在自打臉。

▲江和樹2017年率眾抗議拆除基地台，如今為居民發聲收訊不佳，被做成梗圖在網路上被熱烈討論。（圖／攝自劉宇臉書）

對此，江和樹日前也在臉書直播說明，怒批是「斷章取義」，指出當時他只是社區發展協會理事長，旁邊還有里長在「他不算帶隊」，當時大家都不想要基地台設在家附近「人是自私的！」、「若你家隔壁裝基地台，你會同意嗎？」、「大家都怕得癌症，如果真的發生怎麼辦？」，表示那棟大樓裡面有12根基地台「你受得了？」

▲江和樹開直播說明，怒批「斷章取義」。（圖／攝自江和樹臉書）

他也表示現在重點是要有訊號，手機費要付1000多塊還沒訊號很不公平，但是「應該要裝在不會影響到人的地方」，他舉例像公園、活動中心，裝活動中心還會有回饋金，可以幫忙補貼冷氣、電錢，他也反擊當初抗議的基地台根本也沒拆掉「這條也要算我身上？」，怨自己被假帳號、網軍盯上攻擊。