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美水牛城火災爆燃「粉塵烈焰衝出」瞬間影片曝　1消防員殉職

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約水牛城（Buffalo）市中心1日上午發生大火，消防隊拉起水線灌救時，火災現場突然發生爆燃，目擊者拍攝的影片顯示橘色火焰與大量粉塵瞬間炸出，幾名消防員被爆炸威力震倒在地，火場裡頭一名未能及時逃生的消防員最終不幸殉職。當地市長宣布降半旗哀悼。

▲▼紐約水牛城市中心建築火災，消防隊救火時突然發生爆燃，導致一名37歲消防員殉職。（圖／翻攝自YouTube）

▲水牛城消防隊救火時突然發生爆燃，導致一名37歲消防員殉職。（圖／翻攝自YouTube）

根據美聯社與CBS報導，水牛城市中心大街上一棟3層樓建築物1日上午10點左右發生4級火警，據稱稍早前有工人在建築外牆使用噴燈進行翻修，可能是熱度透過磚頭或水泥傳導至內部，點燃了紙張或其他易燃物所導致，由於火勢已經在建築內悶燒許久，處於缺氧燃燒之際，突然有大量氧氣被吸入，形成爆燃（backdraft）現象。據了解，這棟商業建築裡有一家戲服店。

▲▼紐約水牛城市中心建築火災，消防隊救火時突然發生爆燃，導致一名37歲消防員殉職。（圖／翻攝自YouTube）

▲現場爆炸導致火焰與粉塵同時衝出，周邊還有行人圍觀。（圖／翻攝自YouTube）

現場旁觀者錄製的影片顯示，正在救火消防員們被爆炸威力震倒在地，被瞬間噴出的灰燼粉塵籠罩視線，但隨後仍然掙扎著站起來重新控制水線。消防局長雷納多（William Renaldo）說，其中一名消防隊員在抵達火場後不久就被報告失蹤，加上當時情況迅速惡化，建築內部開始坍塌，裡頭的消防員們不得不趕緊撤出，「我們在現場的其他隊員都安全撤離，不幸的是，他沒能逃出來。」

經過幾小時的救援，仍然無法挽救該名消防員的生命。水牛城市長布朗（Byron Brown）下午在記者會上證實一名37歲消防員殉職，並下令全城降半旗以表哀悼，另外，火災導致建築結構不穩，已經下達緊急拆除指示，估計最快在1日晚間就能完成拆除作業。布朗晚間也補充，他已偕同雷納多與殉職消防員的家屬見過面。

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