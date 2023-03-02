爽擁3妻！他再娶「小20歲嫩妹」進門　4房曝後宮生活：盼外界理解

▲ 曼娜和莫里森結婚時拍下的大合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國猶他州一名男子擁有4名妻子，曾因紀錄片《一夫3妻》爆紅，後來又娶了4房，和他足足差了20歲。而這名嫩妻受不了長期被投以歧視眼光，承受「愚蠢」、「被洗腦」等種種誤解，近日公開分享家庭生活，也強調自己絕對不是被迫結婚，希望人們能夠理解他們。

《鏡報》報導，猶他州摩門教社區洛克蘭農場地區（Rockland Ranch）成立於1977年，開放一夫多妻制，2017年備受爭議的紀錄片《一夫3妻》（Three Wives, One Husband）便記錄信徒莫里森（Abel Morrison）和3名妻子蘇西（Suzie）、貝絲（Beth）、瑪琳娜（Marina）及孩子們的故事。

▲▼ 曼娜去年生下和莫里森的兒子，一家人同住一個屋簷下。（圖／翻攝自臉書）

莫里森隔年又娶了小他20歲的第4任妻子，也就是現年22歲的曼娜（Menna Barlow Morrison）。曼娜同樣出身一夫3妻家庭，手足多達40人，2018年18歲時，透過教友介紹認識莫里森，便開始追求他，並於一年半後結婚，去年4月生下兒子奧利弗（Oliver），現在一家人包括莫里森、其他3名妻子和15個孩子都在洛克蘭農場同住。

曼娜結婚以來始終面臨歧視眼光，曾因此和朋友絕交、遭受謾罵與誤解，近日終於忍無可忍，對外強調不會改變一夫多妻的生活方式，希望人們能夠理解。不過她也坦承，婚姻生活面臨許多挑戰，「最大也最顯而易見的就是得和別人分享老公，很難接受自己不是他生命中唯一的女人。如果沒有其他老婆，生活一定會輕鬆一點，但我知道這是天父的要求。」

儘管許多網友無法理解，曼娜在TikTok上仍有逾萬名粉絲，也強調若沒有這段婚姻，就不會有兒子奧利弗，「有些人以為我們是被迫這樣生活，但那是錯的，我們的圈子裡沒有人是被迫接受多重婚姻」，「我希望能有更多人理解，我們是自己選擇這樣的生活方式。我們很幸福，努力克服人性上的困難，學會分享、生很多孩子。」