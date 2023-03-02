　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爽擁3妻！他再娶「小20歲嫩妹」進門　4房曝後宮生活：盼外界理解

▲▼ 猶他州一夫四妻家庭。（圖／翻攝自臉書）

▲ 曼娜和莫里森結婚時拍下的大合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國猶他州一名男子擁有4名妻子，曾因紀錄片《一夫3妻》爆紅，後來又娶了4房，和他足足差了20歲。而這名嫩妻受不了長期被投以歧視眼光，承受「愚蠢」、「被洗腦」等種種誤解，近日公開分享家庭生活，也強調自己絕對不是被迫結婚，希望人們能夠理解他們。

《鏡報》報導，猶他州摩門教社區洛克蘭農場地區（Rockland Ranch）成立於1977年，開放一夫多妻制，2017年備受爭議的紀錄片《一夫3妻》（Three Wives, One Husband）便記錄信徒莫里森（Abel Morrison）和3名妻子蘇西（Suzie）、貝絲（Beth）、瑪琳娜（Marina）及孩子們的故事。

▲▼ 猶他州一夫四妻家庭。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 曼娜去年生下和莫里森的兒子，一家人同住一個屋簷下。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 猶他州一夫四妻家庭。（圖／翻攝自臉書）

莫里森隔年又娶了小他20歲的第4任妻子，也就是現年22歲的曼娜（Menna Barlow Morrison）。曼娜同樣出身一夫3妻家庭，手足多達40人，2018年18歲時，透過教友介紹認識莫里森，便開始追求他，並於一年半後結婚，去年4月生下兒子奧利弗（Oliver），現在一家人包括莫里森、其他3名妻子和15個孩子都在洛克蘭農場同住。

曼娜結婚以來始終面臨歧視眼光，曾因此和朋友絕交、遭受謾罵與誤解，近日終於忍無可忍，對外強調不會改變一夫多妻的生活方式，希望人們能夠理解。不過她也坦承，婚姻生活面臨許多挑戰，「最大也最顯而易見的就是得和別人分享老公，很難接受自己不是他生命中唯一的女人。如果沒有其他老婆，生活一定會輕鬆一點，但我知道這是天父的要求。」

儘管許多網友無法理解，曼娜在TikTok上仍有逾萬名粉絲，也強調若沒有這段婚姻，就不會有兒子奧利弗，「有些人以為我們是被迫這樣生活，但那是錯的，我們的圈子裡沒有人是被迫接受多重婚姻」，「我希望能有更多人理解，我們是自己選擇這樣的生活方式。我們很幸福，努力克服人性上的困難，學會分享、生很多孩子。」

ET快訊
輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」求原諒　1動作網更怒了
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

美智庫經濟自由指數　台灣全球第4史上最佳

手機正在充電！男接電話「電池突然爆炸」　上半身重傷爆血身亡

爽擁3妻！他再娶「小20歲嫩妹」進門　4房曝後宮生活：盼外界理解

巴西鬆綁防疫規定　機場限制區與飛機內免戴口罩

機場安檢驚見「行李藏爆炸裝置」　美國40歲男被捕

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

美智庫經濟自由指數　台灣全球第4史上最佳

手機正在充電！男接電話「電池突然爆炸」　上半身重傷爆血身亡

爽擁3妻！他再娶「小20歲嫩妹」進門　4房曝後宮生活：盼外界理解

巴西鬆綁防疫規定　機場限制區與飛機內免戴口罩

機場安檢驚見「行李藏爆炸裝置」　美國40歲男被捕

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

揪團領百份待用餐！他插隊喊「有不用錢的甜不辣」　老闆一聽心寒

感動！彰化童腦萎縮要開刀　白沙屯媽祖急托夢尋人

把肉乾交出來！米克斯「烙兄弟」圍床打劫　媽嚇：有話好好講

長榮航太首度跨入無人機領域！　8月底交貨

榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

家旁老被亂停　他獻1招網讚爆！老司機卻搖頭：小心沒用還被罰

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

抽脂完辣媽突然詭異抽搐　幾小時後死亡

希臘火車對撞　車廂燒到1300度

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面