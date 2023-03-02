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美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

▲▼美國,古巴,外交,美國駐古巴大使館（圖／路透）

▲美國外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通報耳鳴、頭暈、噁心等症狀。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

自2016年起，世界各地的美國外交、情報人員紛紛通報罹患疾病「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome），莫名出現頭暈、噁心、耳鳴等症狀，並且起因難以確認。眾議院情報委員會1日發布評估報告指出，哈瓦那症候群不是外敵攻擊所致。受害者律師則表示，欠缺透明度的分析報告沒有參考價值。

綜合《衛報》、BBC等報導，許多人懷疑，哈瓦那症候群受害者是遭定向能（directed energy）武器針對性攻擊，於是多個情報機構對美國外交、情報人員約1500起「異常健康事件」（AFI）進行調查。

▲▼頭痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲罹患哈瓦那症候群的受害者飽受折磨，卻找不到起因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國家情報總監辦公室（ODNI）1日公布分析結果。7家情報機構中有5家認為，根據現有情報來看，美國外敵參與此事件的可能性非常小（very unlikely）。

另據《華盛頓郵報》報導，一位匿名官員透露，他們透過分析病例、法醫和地理定位等數據，試圖尋找定向能武器的蛛絲馬跡，卻什麼也沒找到。

因此，美國情報部門判定，「沒有可信證據顯示，外國對手擁有導致AHI的武器或裝置。」不過各機構對報告的信心指數有所不同，3家機構對該評估的信心指數為「高等」、3家為「中等信心」、1家則為「低等信心」。

針對這項分析結果，代表20多位受害者的律師扎伊德（Mark Zaid）表示，評估結果缺乏透明度，且並未回應關鍵問題，他已根據「資訊自由法」（Freedom of Information Act）起訴整份報告，並對結論提出質疑。

扎伊德說，「除非當局揭開這個謎團的答案，讓今天的分析合理並適當受到挑戰，否則這個結論基本上毫無價值。」

自2016年起，美國國務院駐古巴人員首次通報「哈瓦那症候群」。隨後，美國在中國、台灣、俄羅斯等地的駐外人員也出現症狀，包括頭痛、暈眩、疲倦、噁心、焦慮和認知困難。

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