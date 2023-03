美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

▲美國外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通報耳鳴、頭暈、噁心等症狀。(圖/路透)



自2016年起,世界各地的美國外交、情報人員紛紛通報罹患疾病「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome),莫名出現頭暈、噁心、耳鳴等症狀,並且起因難以確認。眾議院情報委員會1日發布評估報告指出,哈瓦那症候群不是外敵攻擊所致。受害者律師則表示,欠缺透明度的分析報告沒有參考價值。

綜合《衛報》、BBC等報導,許多人懷疑,哈瓦那症候群受害者是遭定向能(directed energy)武器針對性攻擊,於是多個情報機構對美國外交、情報人員約1500起「異常健康事件」(AFI)進行調查。

國家情報總監辦公室(ODNI)1日公布分析結果。7家情報機構中有5家認為,根據現有情報來看,美國外敵參與此事件的可能性非常小(very unlikely)。

另據《華盛頓郵報》報導,一位匿名官員透露,他們透過分析病例、法醫和地理定位等數據,試圖尋找定向能武器的蛛絲馬跡,卻什麼也沒找到。

因此,美國情報部門判定,「沒有可信證據顯示,外國對手擁有導致AHI的武器或裝置。」不過各機構對報告的信心指數有所不同,3家機構對該評估的信心指數為「高等」、3家為「中等信心」、1家則為「低等信心」。

針對這項分析結果,代表20多位受害者的律師扎伊德(Mark Zaid)表示,評估結果缺乏透明度,且並未回應關鍵問題,他已根據「資訊自由法」(Freedom of Information Act)起訴整份報告,並對結論提出質疑。

