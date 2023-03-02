電商CEO森田赴美狂吃21天　自爆維持身材是靠「這瓶」！？

【企劃特輯】

這個男人太狠了！從網拍模特兒起家，經營電商有成、身價破億的電商CEO森田，先前赴美旅遊21天，期間他大吃大喝絲毫不忌口，每天享用炸雞、披薩、漢堡等高熱量食物，也參與了不少應酬聚會。回台後被記者目擊，他不僅完全沒發胖，線條甚至比先前更加緊實。他自爆，維持好身材除了健身外，真正秘訣其實是用了一款「用噴的瘦瘦針」！

曾暴肥8公斤 用「噴」的瘦回男神體態

森田表示，自己非常熱愛美食，過去為了上鏡好看，只能努力克制食慾，但卻一度因為壓力過大靠著美食紓壓，讓他因此暴肥而通告量大減。在醫師朋友推薦下，森田使用了「噴噴魔滴小綠瓶」，3週就減重8公斤，讓他重回男神行列。「現在我隨身攜帶噴噴魔滴小綠瓶，一天只要2次，每次餐前噴2下，不須配水就可以使用，馬上就能幫助我排出多餘脂肪，所以吃再多我也不怕，而且它的莓果味酸酸甜甜，非常好入口。」

3大成分幫助碎脂代謝 遠離肥胖與三高！

「噴噴魔滴小綠瓶」是業界瘦身產品中唯一的舌下噴劑，採用微脂囊包覆技術與專利碎脂技術，可先將大脂肪分解為小脂肪，再將小脂肪崩解，隨著人體代謝排出體外。其成分中「專利野櫻莓」富含大量花青素，有助於增加血液中的脂聯素，使包覆脂肪、防止囤積、降低三高；另外，「柑橘瓜拿納」也可幫助分解脂肪、加速代謝；「摩洛血橙」則可以排毒清宿便，改善便秘。





臺灣中西醫整合醫師張宏銘表示，舌下噴劑可讓吸收率達到75%～80%，且不會遭胃酸破壞有效成分，遠遠優於傳統的膠囊、錠劑或注射方式。只要在用餐前噴於舌下，微小的液態分子就能經由黏膜被快速吸收，5秒內即可進入微血管，20秒內就能擴散至全身，只需4小時就可快速排出、8小時完整代謝，效果甚至長達12小時，輕鬆就能維持體態。







季節限定版再升級 「野櫻莓」加倍消脂更有感

森田進一步分享到，「噴噴魔滴小綠瓶」新推出的季節限定版增加了美國專利成分「野櫻莓」的濃度，不只讓除脂技術再升級，讓雕塑體態更能輕鬆達成，適口性也較前一代更好。「前一代偏烏梅味，季節限定則是莓果味，噴頭也做了改良，比之前更好噴，更不易堵塞。」森田提醒，外食族可用第一代「噴噴魔滴小綠瓶」作為日常保養，當食用高熱量、高糖分、高油脂食物的時候，則可以搭配使用季節限定版，來達到更好的減脂效果。

不忌口、輕鬆瘦「噴噴魔滴小綠瓶」哪裡買？

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