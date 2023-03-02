購物中心廉價診所抽脂　二寶辣媽突然「詭異抽搐」幾小時後死亡





▲女子進行完抽脂手術後突然死亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

委內瑞拉31歲女子安娜(Ana Rosa Mavarez)在當地購物中心內一間診所進行抽脂手術，沒想到手術完幾小時後身體突然出現異狀，然而附近醫院缺乏氧氣設備，使得家人只能焦急等待救護車前來，好不容易抵達醫院時人已經失去氣息，不久就被宣告身亡。

育有11歲兒子與8歲女兒的安娜是一名年輕辣媽，外型亮麗的她上月26日到東部城市庫馬納(Cumaná)當地購物中心一間診所，接受完廉價的抽脂手術後，晚間10時突然出現異狀。

母親佩特拉(Petra Rivero)表示，安娜手術後便抱怨身體劇痛，可是診所沒有給予能幫助她止痛的任何藥物，晚間10時突然開始抽搐，然而等了約4個多小時救護車才到，「因為醫院沒有氧氣，所以我們無法離開家，那是宛如惡夢般的場景」。

安娜抵達醫院時已經沒有意識，後來於凌晨4時30分被醫生確認身亡。佩特拉指控，幫女兒進行手術的診所根本就不具備足夠的醫療設備，「我要挺身為我女兒奮戰，因為她不是動物，發生在她身上的事情，也有可能發生在別人身上，讓他們關閉那間肉店」。目前當局已對診所與涉案醫生拉羅謝勒(Alexander Larrochele)展開調查。