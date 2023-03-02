男將「活跳跳鰻魚」放入肛門治便祕　牠腹中垂死掙扎！腸子穿破洞

▲波蘭男子聽信偏方，將活鰻魚塞入肛門造成腸穿孔。（圖／翻攝自Facebook／Stopthebleedpoland，下同）

記者張寧倢／編譯

波蘭一名男子為了治療便祕竟聽信偏方，將一整尾活鰻魚插入肛門，結果這鰻魚在他的肚子裡亂鑽想辦法逃命，造成男子腸道出現3公分長的穿孔，導致他劇烈腹痛送急診，醫師診斷他罹患腹膜炎。

據《每日星報》引述波蘭媒體報導，一名波蘭男子最近因為腸梗阻與劇烈腹痛被送往急診室，醫生檢查時發現，他的結腸中有一條體積相當大的鰻魚，於是緊急為他開刀，發現鰻魚已經在他消化道尾端的直腸部位造成3公分長的穿孔，被認為是「鰻魚試圖逃脫的直接結果」。

另外，腸穿孔引發感染後，男子也被診斷出腹膜炎，最後被迫住院，使用腸造口袋收集糞便等排出物，但無生命危險。波蘭一家醫療培訓機構在臉書貼文PO出病患的X光等醫學造影照片，可以清楚看見鰻魚細長的魚骨在男子腹中繞成一圈，還有幾張鰻魚被手術鉗夾出的照片，據信這是一尾亞洲沼澤鰻，目測至少超過30公分長。

起初，這名不願透露姓名的男子不想說明為何腸子裡會有活體動物，後來受訪時才表示，因為他一直有便祕的問題，聽說有一種民間偏方用鰻魚幫助排便，因此把活鰻魚放入肛門。

據報導，2021年7月，中國江蘇省興化市一名男子也曾把一尾20公分長的鰻魚放入直腸，然而這尾鰻魚最後穿破了他的腸壁、進入腹腔，幾乎要奪走他的性命，且手術取出時牠仍然活著。廣東省一名50歲男子2020年6月也用一尾40公分長的鰻魚做了同樣的事。