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整群伴娘「她1人堅持素顏」　被新郎叫來臭罵！夫妻結完婚大吵分居

▲▼新娘,伴娘,婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新娘找一名平時不化妝的好友當伴娘，結果新郎生氣了。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

國外一對新婚夫妻剛辦完婚禮，感情就迅速破裂，甚至鬧到分居，而爭執的起點竟然是因為「伴娘素顏」。美國論壇Reddit上一名女網友發文表示，她日前擔任閨蜜的伴娘，婚禮上除了她以外的幾名伴娘都有化妝，新郎看了相當不滿，罵她不該獨自素顏，搶走新娘風頭，但新娘本人更支持自己好友，夫妻因此大吵一架。

根據《鏡報》報導，一名27歲女網友在Reddit論壇發文詢問網友意見，說自己傷害了閨蜜的婚姻，破壞了她對婚禮的回憶，不知道該如何是好。文中指出，新娘是她最好的朋友，兩人從小就認識，很久以前就說好要當對方的伴娘，但是她不想要化妝，不只因為她覺得美容美妝產業歧視女性，她的皮膚也會因化妝出問題，「我不會因為別人化妝羞辱誰，只是我自己不上妝」。

新娘作為好友也知道她的情況，並且同意她完全素顏，結果到了大喜之日，其他娘都化了濃妝，讓她變成婚禮現場的「異類」，不過美好的婚宴進行到一半時，新郎卻把她拉到旁邊臭罵一頓，說她在婚禮上搶走新娘的風采，而且「身為女人不應該素顏出席公開活動」。原PO說，她真的沒打算吸引賓客的注意力，「我感覺糟透了。」

▲▼伴娘,婚禮,伴娘裙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲伴娘在婚禮上素顏意外惹怒新郎。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

婚禮結束後原PO向新娘道歉，結果新娘完全不認為她素顏有什麼問題，反而為此和新婚老公大吵一架，最後離家出走，住到原PO的公寓裡，期間新郎和新郎的朋友還不斷傳訊息罵她「毀了別人的婚禮和婚姻」。

報導稱，有網友認為新郎此舉是性別歧視，「他覺得譴責一個不符合審美的女人是合理的，才是毀了自己婚姻的原因。新娘不在乎，這才是最重要的。」另一名網友則說，「新郎對於化妝的控制和自以為是的態度，已經發出很大的危險訊號」。也有人覺得只要新娘對原PO素顏沒意見，其他人說什麼都可以不要聽。

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