女大生拒嫁親戚　11公分金屬物「整根插入胸部」死在叔叔手中

▲貝格姆遺體被發現時已嚴重腐爛，胸部右側插著一根11公分長的金屬尖狀物。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

在英國念書的20歲女大生貝格姆（Somaiya Begum）去年拒絕接受家族安排的婚事，不想嫁給親戚，被叔叔親手殘忍殺害，遺體被發現時已嚴重腐爛，胸部插著一根11公分長的金屬尖狀物，肺部被刺穿。

綜合BBC、每日郵報報導，這起榮譽殺人事件發生在西約克郡，主修生物醫學的貝格姆與祖母及另名親戚同住，父親要求她嫁給來自巴基斯坦的親戚，但她並不想嫁給對方。

就在去年6月25日下午，貝格姆向同學朋友發訊息之後，在家中遭到叔叔汗（Mohammed Taroos Khan）親手殺害，汗事後把遺體包起來丟棄。依據6月26日監視器畫面，汗把車子停靠在一處荒地，從車上拖出大型且沉重的物體丟棄後離去。

直到7月6日，貝格姆遺體才被發現，此處距離她家只有約1.6公里。當她的遺體被發現時，胸部右側插著一根11公分長的金屬尖狀物，身上長滿蛆，遺體已嚴重腐爛。

已知汗落網遭起訴後，他要求警方解釋過失殺人罪與謀殺罪的刑期有何不同。汗否認謀殺貝格姆，強調對她的死事前並不知情，只是被叫去處理遺體與銷毀她的手機。