火車突換軌道「高速對撞43死」　遺體燒焦毀容！希臘全國哀悼3天

▲ 載客列車前4節車廂出軌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘2月28日深夜發生火車對撞事故，1天後死亡人數已增至43人，仍有數十人下落不明，傷亡恐怕進一步攀升，全國進入為期3天的哀悼期。這是歐洲幾十年來第一起火車相撞意外，也是希臘史上最慘的鐵路事故，死者大多是學生，且許多遺體因車廂爆炸起火被燒得面目全非，家屬不得不提供DNA樣本才能確認身分。

綜合BBC、《衛報》等外媒，事發地點附近的拉里薩市（Larissa）首席驗屍官雷歐納爾迪（Roubini Leondari）1日證實，已有43具遺體送往驗屍，大部分已經毀容，需要DNA鑑定，「大多數（遺體）是年輕人，狀況非常糟糕」。總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）也聲明表示，「我們正面臨一場難以想像的悲劇，哀悼的對象主要是年輕人」。

根據希臘消防部門，截至1日晚間仍有57人住院，其中6人在加護病房，另有15人治癒出院；其餘200多名輕傷或未受傷者則以巴士送往北部130公里外的塞薩洛尼基（Thessaloniki）。

▲ 前2節車廂死傷最為慘重。（圖／路透）

這起意外發生於當地2月28日深夜約11時20分，一列載有342名乘客的夜班火車從雅典出發，開往塞薩洛尼基，途中卻不明原因變換車道，開上貨運軌道，和一列從塞薩洛尼基開往拉里薩的貨運列車在同一條軌道上行駛幾公里後高速相撞。

撞擊瞬間車廂起火燃燒，巨大鋼板被拋到空中，有倖存者提到自己從車廂窗戶被甩出，有人回憶自己是如何在刺鼻的煙霧中勉強逃出，也有人在火車殘骸中一臉茫然，不知所措。一名倖存者說明，「很多乘客不知道發生什麼事，因為他們睡著了。我當時也在睡覺，突如其來的撞擊把我震醒。意識到發生什麼事後，我們試圖下車，成功脫身後就看到一片混亂。」

載客列車上多是20多歲學生，度過慶祝希臘東正教大齋期（Greek Orthodox Lent）的長假後，搭上返回塞薩洛尼基的火車，未料遇上死劫。事發後載客火車前4節車廂脫軌，前2節因起火幾乎完全被毀，而大部分罹難的學生就在這2節車廂內。

▲ 起重機吊起車廂殘骸，讓救難人員能夠尋找罹難者。（圖／路透）

火車殘骸增加救災難度，救難人員必須靠著起重機等重機械，抬起燒焦的車廂殘骸，尋找更多罹難者和殘肢。一名隊員受訪坦言，「我這輩子從沒見過這種事，這是場悲劇。」事發經過24小時，有報導稱仍有20至25人失聯，但可能有人已經離開現場，確切死亡人數尚不清楚。

希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）前往現場視察後已經請辭，坦言鐵路系統存在巨大缺陷，「不適合21世紀」，下台是為表示對罹難者的尊重，及為國家和政治制度在歷史中犯下的錯誤負責。

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也趕赴現場，宣布全國降半旗哀悼3天，並稱這是希臘史無前例的可怕鐵路意外，事發主因為「悲劇性的人為疏失」，但未具體說明，僅承諾進行全面且獨立的調查。目前被捕的拉里薩火車站長現年59歲，有40多年鐵路工作經驗，被控過失殺人及非故意造成大規模嚴重傷害，但否認所有指控，將事故歸咎於技術故障。