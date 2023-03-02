普丁：正在籌備見習近平　盼能展示莫斯科地鐵大環線

▲俄羅斯總統普丁表示，正在籌備與中國國家主席習近平的會面。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯總統普丁1日表示，正在準備與中國國家主席習近平進行會面，可以的話將向其展示莫斯科地鐵大環線。據悉，莫斯科地鐵大環線是近十年來世界上最大的地鐵項目之一，中國鐵建公司（CRCC）參與部分建設工程。

根據CNN報導，俄羅斯首都莫斯科地鐵大環線（Big Circle Line，BCL）日前正式通車，總統普丁1日線上參與BCL的開幕式。

他在視訊會議中表示，「長達70公里的大環線是世界上最長的地鐵環線，甚至比中國的北京地鐵線還要長。我計畫與中國國家主席會面，如果時間允許，我很樂意向我們的客人展示BCL。」

▲俄羅斯首都莫斯科地鐵大環線日前正式通車，總統普丁1日線上參與BCL的開幕式。（圖／路透）

據克林姆林宮介紹，莫斯科地鐵大環線是近十年來最大的地鐵項目之一，鐵路長達70公里，由31個車站和3個電力庫組成，將改善莫斯科的交通體系，並減輕其他線路的運載壓力。

另據俄羅斯官媒《塔斯社》報導中國鐵建股份有限公司（CRCC）俄羅斯分公司參與了BCL部分建設工程。

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