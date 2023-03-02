　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根震驚！砸8千萬裝潢英豪宅　才住1年就被查爾斯趕走

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

▲英國哈利王子與妻子梅根。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子出版回憶錄《備位》揭露王室秘辛一舉成功惹毛老爸，查爾斯三世也因此下定決心要與夫妻倆徹底切割，下令要收回已故女王伊莉莎白二世生前送給兩人居住的浮若閣摩爾別墅。哈利與梅根目前已動手將英國家中物品陸續運回美國，然而當初他們花了240萬美金（約新台幣8800萬元）裝潢，如今全都要拱手讓給房子的新主人安德魯王子，讓兩夫妻震驚不已。

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲哈利王子出版回憶錄，徹底惹毛查爾斯三世。（圖／路透）

根據《澳洲新聞網》報導，查爾斯三世疑似因為不滿哈利夫婦再三消費王室，甚至抹黑其他王室成員，因此下令收回哈利與梅根位於英國的住處浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。而夫妻兩人稍早也透過發言人證實此消息，發言人指出，「我們可以確定薩塞克斯公爵與公爵夫人被要求搬出浮若閣摩爾別墅。」

▲▼哈利梅根。（圖／CFP）

▲浮若閣摩爾別墅是伊莉莎白二世生前送給哈利梅根的禮物。（圖／CFP）

浮若閣摩爾別墅是哈利與梅根2018年結婚時，由伊莉莎白二世賜給他們的，因此一直以來也是兩人在英國的落腳之處。如今兩人將徹底在英國無家可歸，也代表了他們在英國的時間已經「正式結束」。哈利夫妻正在安排把浮若閣摩爾別墅的物品搬回美國加州的豪宅。

查爾斯三世已經決定要將浮若閣摩爾別墅的使用權交給因性醜聞被拔除榮譽軍銜的安德魯王子，不過由於浮若閣摩爾別墅的奢華程度遠遠比不上安德魯先前的住所，因此他本人對於哥哥的這個決定也十分不滿。安德魯王子自2004年以來，一直與前妻住在王室名下的豪宅，內部擁有30間房間，但每年也需要支付24.9萬英鎊（約新台幣915萬元）的費用。

▲▼安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德魯王子將搬進浮若閣摩爾別墅。（圖／達志影像／美聯社）

原本這筆錢全都來自伊莉莎白二世的私人財產，然而如今這些財產已經交由查爾斯三世繼承管理，而查爾斯三世也決定將自4月起停止向弟弟提供這份「補貼」，沒錢的安德魯王子則面臨被趕出豪宅的命運。不過查爾斯三世已經安排讓安德魯王子住進浮若閣摩爾別墅。

事實上，哈利夫妻在入住浮若閣摩爾別墅前曾砸下240萬美金（約新台幣8800萬元）的重金進行裝潢，但才住了不到1年就搬到美國，如今卻被趕走，也讓他們感到震驚，認為這是個「殘酷的懲罰」，如同王室的家人們想要永遠將他們從全家福中去除。

ET快訊
快訊／台南議長賄選案　邱莉莉等10人起訴
收禮物後「28歲男星出車禍亡」！　于美人：華人很忌諱
實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰」！　萬人看傻
快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元
沒蛋可賣！　新竹名店宣布「停業10天」
1200元預計6月發！　「這4個月出生」也能領
董至成認了「包養酒店妹8年」！　痛揭離婚主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！聽話才能站C位　慘淪洩慾工具

住家突然陷入火海！收養2年比特犬報恩　衝入火場救出1歲小主人

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

火車突換軌道「高速對撞43死」　遺體燒焦毀容！希臘全國哀悼3天

哈利梅根震驚！砸8千萬裝潢英豪宅　才住1年就被查爾斯趕走

芬蘭議會壓倒性通過「加入北約」立法　瑞典持續受土耳其阻撓

馬斯克推特接班人曝！學老闆帶新生兒睡辦公室　擁抱硬核精神

600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

工程師不信「出軌只有零次和無數次」　8年遭女友連戴4綠帽

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！聽話才能站C位　慘淪洩慾工具

住家突然陷入火海！收養2年比特犬報恩　衝入火場救出1歲小主人

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

火車突換軌道「高速對撞43死」　遺體燒焦毀容！希臘全國哀悼3天

哈利梅根震驚！砸8千萬裝潢英豪宅　才住1年就被查爾斯趕走

芬蘭議會壓倒性通過「加入北約」立法　瑞典持續受土耳其阻撓

馬斯克推特接班人曝！學老闆帶新生兒睡辦公室　擁抱硬核精神

600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

工程師不信「出軌只有零次和無數次」　8年遭女友連戴4綠帽

北市招募公立高中正式教師　甄選簡章出爐3／22~3／28報名

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

國民黨干擾變數高　賽局理論顯示賴清德贏面較大

奴才外出工作　喵星人「手饋枕頭」沙發上Chill像大老闆

太Q！麥當勞最新「BT21甜心卡」來了　「買A送B」品項有換

快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

微博去年營收降15%　會員業務首次出現下滑

基隆港聯結車撞人！男下車作業左腳遭輾「粉碎性骨折」　滿手是血

星宇航空全新A350首飛東北亞　東京、沖繩3月起特定期間飛行

水情告急！南部降雨量「創30年新低」　3縣市限水詳情一次看

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

希臘火車對撞　車廂燒到1300度

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

拜登政府2022年貿易報告　台美貿易倡議正式啟動

絕命加油站！汽車爆炸鋼瓶反彈砸死他　影片曝光

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長被捕

更多熱門

相關新聞

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人

英國國王查爾斯三世與次子哈利王子夫婦關係降至冰點，媒體報導，他有意要收回伊莉莎白二世生前提供給夫妻倆的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），並將房子使用權轉交給安德魯王子。而此次的導火線疑似就是哈利出版回憶錄內容大爆皇室秘辛，徹底惹毛老爸。

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」

哈利王子開告英政府　千萬訴訟費要全民買單

哈利王子開告英政府　千萬訴訟費要全民買單

凱特「愛的小手」拍威廉屁股！互動閃瞎粉絲

凱特「愛的小手」拍威廉屁股！互動閃瞎粉絲

夏綠蒂公主身價1320億！穩坐「全球最有錢小孩」冠軍　狠甩哥哥喬治

夏綠蒂公主身價1320億！穩坐「全球最有錢小孩」冠軍　狠甩哥哥喬治

關鍵字：

英國王室哈利王子伊莉莎白二世安德魯王子梅根查爾斯三世

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞新菜單停賣9大品項！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面