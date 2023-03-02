芬蘭議會壓倒性通過「加入北約」立法　瑞典持續受土耳其阻撓

▲芬蘭議會3月1日就加入北約在赫爾辛基進行投票。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

芬蘭議會1日以壓倒性票數通過了加入北約（NATO）所需的所有立法，但原本要和芬蘭攜手加入北約的瑞典則持續受到土耳其阻撓與擱置。由於其他28個北約成員國已經同意兩國加入，如果剩下的2個成員國土耳其和匈牙利都能迅速批准芬蘭的申請，那芬蘭可能撇下瑞典，獨自加入北約。

根據《紐約時報》報導，芬蘭議會由200名議員組成，針對加入北約相關必要立法，已於1日以184票贊成、7票反對與1票棄權的壓倒性多數通過。芬蘭趕在4月議會大選前完成投票，希望避免任何耽誤。

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin，右）與議員努米寧（Ilmari Nurminen，左）出席全體會議參與投票。（圖／路透）

俄羅斯一年前開始入侵烏克蘭，北歐2個歐盟成員國芬蘭與瑞典，放棄不參與軍事結盟的政策，決定申請加入北約。由於納入新成員必須得到北約30個成員國全數同意，但土耳其因庫德族問題從中阻撓，最近土耳其表示，可能會把兩國分開看，批准芬蘭方面沒什麼困難，至於瑞典則應該採取更多行動，土國希望瑞典能以恐怖主義指控引渡一些庫德人。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，他相信芬蘭和瑞典很快就會加入北約，新的三方會談將在下周於布魯塞爾舉行。北約希望土耳其和匈牙利能在7月中旬的下一場北約峰會之前和芬蘭、瑞典達成協議。

▲北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg，左）與芬蘭總理馬林。（圖／路透）

匈牙利議會1日開始就批准瑞典和芬蘭加入北約一案進行辯論，並且可能在3月內舉行投票。控制著政府與立法機構的匈牙利極右翼總理奧班（Viktor Orban）表示支持兩國的申請，但最近他說，他所屬的執政黨「青民盟」（Fidesz）可能不會支持，因為黨內擔憂芬蘭的加入會導致北約與俄國衝突風險增加。

匈牙利長期以來都在利用歐盟內部的否決權，在制裁俄羅斯的問題上試圖做出讓步，而大多都涉及金錢收入。如今在瑞典與芬蘭加入北約的問題上，匈牙利似乎也在使用相同方式，奧班一邊表達試探性的支持，一邊憤怒指責這兩國如同其他歐盟國家一樣「公然散布有關匈牙利法治腐敗的謊言」。不過，青民盟黨團主席已表示，他們投票反對兩國加入北約的可能性「非常小」。