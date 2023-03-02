馬斯克推特接班人曝！學老闆帶新生兒睡辦公室　擁抱硬核精神

▲戴維斯（右）可能是馬斯克推特接班人。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬斯克將退出推特兼任執行長一職，最新浮出水面的接班人是來自「鑽洞公司」（The Boring Company）的執行長戴維斯（Steve Davis）。戴維斯在先前推特大裁員及大砍成本中扮演重要角色，他也曾和特斯拉大中華區總裁朱曉彤一樣，效仿馬斯克睡在辦公室，而且還帶著剛出生的小孩一起。

馬斯克買下推特後針對成本結構和營運模式進行整頓，先前也在推特發起投票，等整頓告一段落後，是否讓他繼續擔任推特CEO，還是找人來接手，網友投票結果要求馬斯克退位，他也順勢宣布將會尋找推特接班人。事實上，馬斯克也曾說過不想親力親為管理推特，而是放手找人總攬管理。

▲戴維斯多年來在馬斯克旗下各公司體系打滾。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，推特員工最近推論，戴維斯很有可能成為推特接班人，他是馬斯克創立的另一間公司「鑽洞公司」的CEO，在馬斯克收購推特後受邀參與推特營運。在大裁員前，戴維斯曾經聯絡推特管理層，要求他們列出「表現傑出」的員工，他的身分和職務內容讓所有層級的員工都認為，他將會接手推特CEO的職位。

戴維斯也擁抱馬斯克的「硬核精神」，曾經帶著自己剛出生的小孩睡進辦公室，表現出全心為公司付出的意志。事實上他從2003年起就與馬斯克一起打拚，也待過馬斯克旗下的太空探索公司（Space X）。

據馬斯克所說，有一次在洛杉磯開車遇到大塞車讓他氣到抓狂，於是決定在2016年創立「鑽洞公司」，研發地下「高速隧道」解決塞車問題，這也反映他看出未來高速通勤的潛在商機。戴維斯於2019年轉任鑽洞公司的CEO，並在推特收購後的整頓任務中擔任要角。

推特發言人目前對此不予置評，戴維斯本人也未回覆媒體詢問。不過馬斯克尋人已久，外界都認為人選很快會公開，戴維斯則是呼聲最高的一位。