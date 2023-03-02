600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

▲愈來愈多「身分不明」的大型油輪加入運俄油行列。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭自去年2月24日開打以來，多國已加入對俄原油禁運制裁行列，不過莫斯科當局總有辦法能繞過制裁，將大批大批的原油運出口，估計指出甚至有支「影子船隊」，多達600艘的船隻持續協助俄羅斯「突破困境」。

CNN報導，西方國家對俄實施原油禁運已經好幾個月，但最近卻可以看到愈來愈多「神秘油輪」加入行列，準備為俄羅斯提供原油出口的服務。600艘油輪占全球大型油輪總量的10％，而且這一數字還在持續攀升。

到底是誰擁有和營運這些大型油輪，目前還是個謎。由於過去一年進行俄油貿易愈趨複雜，西方許多船公司都紛紛遠離這個項目，空缺卻有大批沒沒無聞的玩家填補，部分案件中可看見設立於杜拜或是香港的空殼公司，有從歐洲購入新船隻的，也有在整修老舊破損的船隻後投入行列的。

石油貿易公司裡一名高層告訴記者，他們挖到了「暗黑藝術」的領域。俄羅斯和西方的分裂，使得莫斯科當局必須向外尋找新的出口夥伴，這群潛伏在雷達底下的船隊就變得愈趨重要。

▲中國和印度大量進口俄羅斯原油。（圖／路透）

俄烏開戰後的全球原油市場受到衝擊，「影子船隊」的規模擴張也反映了此一現象。俄羅斯身為全球第二大原油出口國，透過「影子船隊」為制裁解套，重塑了數十年來全球的貿易模式，並將全球能源系統一分為二。

海運經濟公司「EA Gibson」的首席研究員馬修（Russian business）指出，現在全球有完全不做俄羅斯生意的船隊，也有幾乎只做俄羅斯生意的船隊，還有兩頭都做一點的少數船家。

西方逐步切斷俄羅斯原油進口後，亞洲許多國家因此「受惠」，與俄友好的中國去年平均每天進口190萬桶的原油，比2021年多出將近2成，印度則是暴增800％，每天自俄羅斯進口的原油平均90萬桶。

不過全球分裂的原油貿易最終會導致所有原油貿易商的成本上揚，有大量的船隊為俄羅斯出口原油和石油產品，總體量能就會被侵蝕，然後反映在成本上。

專家指出，「影子船隊」也讓俄羅斯實際出口的原油桶數難以準確統計，目前已有證據顯示在該國關鍵港口出售的原油價格，有很多都高於官方售價。安全疑慮也是問題之一，一般而言油輪只要船齡高於15年，就會被船家退役，但「影子船隊」裡有許多老船上陣，也增加了石油外洩或發生大型事故的機率。