絕命加油站！汽車爆炸鋼瓶反彈砸死他　影片曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

烏茲別克日前發生一起「鋼瓶殺人事件」，加油站一輛車突然發生爆炸，紅色鋼瓶瞬間噴出反彈，不偏不倚撞上逃跑的加油站員工，導致他當場死亡。

▼加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝推特）

監視器畫面顯示，當地時間25日上午10時30分許，烏茲別克一輛銀色轎車正在加油，旁邊隔間則有一輛白色轎車，一名42歲加油站員工在白色轎車前來回走動。

銀色轎車車尾突然發生爆炸，巨響嚇壞現場所有人，大家反應過來後開始往反方向逃跑，然而炸出的紅色鋼瓶噴到對面卻立刻反彈，落點正好在加油站員工逃跑的路線上，直接砸向他的頭部。

員工當場空翻一圈頭部落地，雙手張開再也沒有動靜。其他人趕緊跑上前查看，迅速拔出油槍阻止可能再次引爆的因素，但已挽回不了倒地員工的性命。