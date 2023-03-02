工程師不信「出軌只有零次和無數次」　8年遭女友連戴4綠帽

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞一名25歲華裔工程師與初戀女友愛情長跑8年，抓包女友第1次劈腿時，他選擇再給一次機會並原諒對方，沒想到後續又接連劈腿3次，他戴了整整4次綠帽才醒悟，最終決定寫出長達4000字的「出軌日記」，向網友們傾訴被綠的經歷。

▲工程師發現自己被女友戴了4次綠帽。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據《中國報》報導，該名工程師現年25歲，14歲時認識女友，2人在17歲時確認戀愛關係，沒想到對方卻在22歲時開始不斷劈腿，「她首次劈腿，對象是新山一名審計師，她瞞著我與對方到麻六甲遊玩，最終被我揭發，導致分手」，2個月後女友回來認錯，雖然當時朋友勸說「出軌只有零次和無數次」，但他還是選擇原諒。

工程師無奈地說，女友的第2個劈腿對象是同事兼房東，起初他並沒有懷疑，直到聖誕節公司舉辦交換禮物活動，女友抽到房東的禮物，房東豪砸6648令吉（約新台幣4.4萬元）買名牌包，還買了iPhone 13 Pro，加上後來在手機訊息裡看到房東傳來的曖昧訊息，「不可以給妳男友亂動妳，因為只有我才可以這樣」，才驚覺又被戴綠帽。

工程師表示，女友的第3個、第4個出軌對象是火鍋店店員和健身房的乾弟弟，女友第一次劈腿時，他認為可以再給一次機會，沒想到後續卻是一場惡夢，整整戴了4次綠帽，才從「戀愛腦」中醒悟，日前他已經決定分手，由於女友已針對劈腿的事情道歉，他不想曝光女友身分，這才決定將這段經歷以文字的方式寫出來，一吐心中8年苦水。