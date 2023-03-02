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影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　「全球最糟機場」形象再跌

文／中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電

馬尼拉國際機場日前傳出第二航廈安檢員偷走泰籍旅客2萬日圓（約新台幣4500元），今天又有安檢員在第一航廈偷走中國旅客的智慧手表，使馬尼拉機場管理問題再度引發關注。

▲馬尼拉國際機場女安檢員「順」走旅客財物，立刻被抓包討回。（圖／翻攝臉書「Piyawat Gunlayaprasit」）

▲馬尼拉國際機場女安檢員「順」走旅客財物，立刻被抓包討回。（圖／翻攝臉書「Piyawat Gunlayaprasit」）

馬尼拉國際機場（NAIA）是菲律賓國家門戶，近日卻頻傳安檢員順手牽羊事件。

新聞網站Rappler與GMA新聞網等媒體報導，第一起事件發生在上週，根據泰國旅客皮亞瓦（Piyawat Gunlayaprasit）2月21日上傳臉書（Facebook）的影片，一名女性安檢員在機場安檢站把某物放入另一名安檢員口袋裡；另一段影片中，這名女性安檢員把錢歸還給遭竊的旅客，並請求拍攝者把影片刪除。

據報導，受害者是出境的泰籍旅客奇札（Kitja Thabthim）。他告訴菲國媒體，過安檢站時，一名女性工作人員問了他許多問題。其他旅客很快通過安檢站，但奇札回答問題時，他的物品就已經通過掃描儀。「第2名女性，頭髮較長，我想當時她已經從我袋子裡的錢包拿走我的錢。」

奇札事後檢查錢包，發現少了2萬日圓，才要求安檢員歸還竊取的金額。

影片曝光後，菲律賓運輸安全辦公室（OTS）表示，已將涉案的5名安檢員停職，並將對他們提起刑事和行政訴訟。

運輸安全辦公室主任阿普拉斯卡（Ma.O Aplasca）說，不會姑息違法行徑，「我們將動用法律的全部力量懲戒貪污的運輸安全辦公室員工，因為要發出強烈訊息，正認真清理我們的隊伍」。

不過，泰國旅客遭竊事件還沒落幕，今天又傳出一名馬尼拉機場安檢員偷走中國旅客的智慧手表。

菲律賓運輸安全辦公室表示，事件發生於凌晨2時30分左右，一名中國旅客離開第一航廈安檢站時，未從掃描儀托盤取回智慧手表。

旅客事後返回找他的表，工作人員查看監視畫面發現，安檢員芮卡普萊沙（Valeriano Ricaplaza Jr.）用另一個托盤蓋住放置手表的托盤，隨後把表取走。

運輸安全辦公室表示，芮卡普萊沙否認順手牽羊，但在監視畫面佐證下，他已被菲律賓國家警察航空安全小組羈押，接受進一步訊問。

菲國眾議院副議長芮克圖（Ralph Recto）說，運輸安全辦公室犯錯的員工讓菲律賓蒙羞。馬尼拉國際機場過去被認為是「全世界最糟糕的機場」，這些事件讓它形象進一步下滑。

阿普拉斯卡說：「總統和政府一直邀請遊客和投資人來菲律賓，但這些貪污人員不僅玷污了運輸安全辦公室，也損害整個國家的聲譽和誠信。」

他表示，相關事件讓「全世界都為我們覺得丟臉，因為你展現出來的是，一旦旅客通過我們（安檢站），就會遺失他們的財物」。馬尼拉國際機場安檢區已增設更多監視器，防範類似事件再度發生。

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