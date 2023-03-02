　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克轉發「疫情源頭」言論　環球時報氣炸：你這是砸中國的鍋嗎

記者林彥臣／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前在推特上轉發一篇文章，指美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）曾資助武漢實驗室的功能增益研究，現在美國聯邦調查局（FBI）和能源部都得出結論，病毒起源於武漢實驗室，質疑這是否意味著佛奇資助了COVID-19的開發。《環球時報》就對此發文怒嗆，「你這是在砸中國的鍋嗎？」

《環球時報》在微信公眾號上發文表示，這兩天，美國政壇又鬧出了一件荒唐事，眼見用所謂的「間諜氣球」事件抹黑中國不成，美國的那些敵視中國的政治勢力，又重新炒作起了新冠病毒是中國武漢病毒所洩漏的謠言。

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克在推特轉發疫情源頭文章，引發《環球時報》不滿。（圖／路透）

《環球時報》痛批，只不過，這次他們的做法已經超出了正常人類可以理解的範疇，因為他們為了栽贓中國的科學家，居然魔幻到了讓美國的能源部這麼一個負責能源問題的政府機關，去搞起了對新冠病毒的溯源「定罪」。

▲▼《環球時報》發文怒嗆馬斯克，「你這是在砸中國的鍋嗎？」（圖／翻攝自環球時報微信公眾號）

▲《環球時報》發文怒嗆馬斯克，「你這是在砸中國的鍋嗎？」（圖／翻攝自環球時報微信公眾號）

《環球時報》認為，儘管就連美國的科學家和病毒學家，都非常鄙視他們的政客這種政治干涉乃至扭曲科學的做法，可在美國《華爾街日報》以及一眾美國的右翼反智媒體和反華媒體的炒作下，以及在控制著美國國會，迫切希望通過攻擊中國賺取支持度和眼球的美國共和黨右翼保守派的煽動下，此事目前正持續在美國的輿論場發酵。

《環球時報》最後強調，「甚至於，就連美國知名電動汽車品牌特斯拉的老闆馬斯克，如今也跟著攪合了進來。」

ET快訊
不只大麻、牛奶針！劉亞仁毛髮驗出「4種毒品反應」
蔥油餅店「永久停業」！　老闆娘魔手搓掉100
國定假日法要審了！　立委提「這些日也放假」
威力彩飆10億！「2生肖今年最旺」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克轉發「疫情源頭」言論　環球時報氣炸：你這是砸中國的鍋嗎

美眾院外委會通過授權拜登　禁用TikTok等中國軟體

車廂燃燒「飆1300度」有人還在裡面　希臘火車對撞站長被捕

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長「作證後被捕」

美國務院特使：中國花費巨資散播有利俄國假資訊　稱北約挑起戰爭

以色列強推司法改革　民眾發起「干擾日」示威拒絕獨裁政權

土耳其總統「否決」總統大選延期　5／14照常投票

烏克蘭稱挺過史上最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚戰事突破

習近平：中國和白俄羅斯是「國際正義」的共同維護者

女高中生接「內衣業配」被退學　日網友相挺：不是妳的錯

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

台中龍井火燒山變死亡谷！　一片焦黑...梅花鹿剩「骨架」

馬斯克轉發「疫情源頭」言論　環球時報氣炸：你這是砸中國的鍋嗎

美眾院外委會通過授權拜登　禁用TikTok等中國軟體

車廂燃燒「飆1300度」有人還在裡面　希臘火車對撞站長被捕

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長「作證後被捕」

美國務院特使：中國花費巨資散播有利俄國假資訊　稱北約挑起戰爭

以色列強推司法改革　民眾發起「干擾日」示威拒絕獨裁政權

土耳其總統「否決」總統大選延期　5／14照常投票

烏克蘭稱挺過史上最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚戰事突破

習近平：中國和白俄羅斯是「國際正義」的共同維護者

女高中生接「內衣業配」被退學　日網友相挺：不是妳的錯

TPM研討會貨方憂大減班致延遲交貨　船方憂運價跌、脫碳成本高

法國傳奇足球射手方登辭世！單屆世界盃進13球　紀錄65年無人能破

台中大媽拿「個人湯匙」撈自助吧　她勸阻反被怒瞪：全場喝你口水

馬斯克轉發「疫情源頭」言論　環球時報氣炸：你這是砸中國的鍋嗎

盧秀燕談總統大選　鬆口表態「不考慮當副手」

快訊／台南凌晨火燒車「焦屍仰躺路邊」　轎車燒到剩骨架

美眾院外委會通過授權拜登　禁用TikTok等中國軟體

車廂燃燒「飆1300度」有人還在裡面　希臘火車對撞站長被捕

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長「作證後被捕」

最近不太順？憑直覺挑「一杯飲料」，看最近什麼好事會找上門

台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

國際熱門新聞

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

希臘火車對撞　車廂燒到1300度

烏稱挺過最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚突破

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長被捕

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人

美國務院特使：中國花費巨資　散播有利俄國假資訊

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

土耳其總統否決大選延期　5／14照常投票

更多熱門

相關新聞

美眾院外委會通過授權拜登　禁用TikTok等中國軟體

美眾院外委會通過授權拜登　禁用TikTok等中國軟體

美國國會眾議院外交委員會今天表決授予總統拜登禁用中國社群媒體TikTok等應用程式的權力，正反票數反映出兩黨立場。

美國務院特使：中國花費巨資　散播有利俄國假資訊

美國務院特使：中國花費巨資　散播有利俄國假資訊

極端氣候衝擊！　全美1300萬房屋面臨危機

極端氣候衝擊！　全美1300萬房屋面臨危機

華郵：因應台海情勢　台灣需要更多捍衛戰士

華郵：因應台海情勢　台灣需要更多捍衛戰士

高端疫苗僅10國承認　監察院報告：應是未有三期臨床試驗

高端疫苗僅10國承認　監察院報告：應是未有三期臨床試驗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染馬斯克環球時報北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

日本炸豬排專賣店銀座梅林結束營業

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

兆豐產「防疫險虧損」不發股利！　衝擊金控逾49萬股民

股數調整　台積電、製鞋廠鈺齊皆調整股利

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面