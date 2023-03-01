烏克蘭稱挺過史上最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚戰事突破

▲烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）攻防持續。圖為烏軍駕駛自走砲。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭外長庫列巴在春季開始的今天宣布，烏克蘭「挺過」俄羅斯於冬季期間針對關鍵基礎設施的強攻猛襲。與此同時，俄軍今天力拚在戰爭中取得突破，對烏東巴赫姆特持續進擊。

●基輔：烏克蘭史上最艱難冬季「我們挺過了」

庫列巴（Dmytro Kuleba）在聲明中指出：「在2023年3月1日，（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）遭遇自從他全面侵略以來第5度重大挫敗，烏克蘭讓他的冬季恐怖主義潰不成軍。我們挺過我們歷史上最艱難的冬季。儘管既寒冷又黑暗，我們堅不可摧。」

俄羅斯從去年10月以來就以飛彈和無人機對烏克蘭的關鍵能源設施不斷進行打擊，導致數以百萬計民眾停水、停電和供暖中斷。庫列巴表示，莫斯科的其他挫敗還包括俄羅斯無法對烏克蘭人灌輸恐懼、無法拿下首都基輔、西方國家對克里姆林宮實施多輪制裁以及烏克蘭在戰場上的斬獲。

●俄軍圍攻巴赫姆特求突破 烏軍奮力鎮守防線

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨晚談話影片中坦承，巴赫姆特（Bakhmut）之役極其艱難，但烏軍的防禦至關重要，「俄羅斯根本不計死傷，不斷派兵攻打我們的陣地」。他表示，自2月23日以來，俄羅斯僅僅在單一進攻方向就損失約800名士兵，「戰況只會愈來愈激烈」。

巴赫姆特數個月以來一直是俄烏戰火攻防焦點。俄羅斯之所以想拿下小型礦城巴赫姆特，是為奪取工業重鎮頓內茨克州（Donetsk）其餘幾個大城市鋪路。烏克蘭軍方今天上午簡報時表示：「敵軍持續向巴赫姆特的方向推進，沒停下對巴赫姆特市的攻勢。」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與哈薩克外交部長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）。（圖／路透）



●布林肯會中亞前蘇聯5外長 警告與俄夥伴關係危險

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在哈薩克與中亞最高外交官舉行一系列會談時說，沒有任何國家、特別是傳統處於莫斯科軌道上的國家，可以承擔得起忽視俄羅斯侵略的威脅，不僅是對其領土的威脅，還有對於基於規則的國際秩序和全球經濟的威脅。

中亞國家在烏克蘭問題上堅守謹慎的中立立場，既不支持俄羅斯入侵，也不聲援美國和西方對這場戰爭的譴責。哈薩克外交部長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）在與布林肯的記者會中表示，雖然哈薩克與俄羅斯和烏克蘭有著非常密切的歷史關係，但不會允許其領土被用於任何俄羅斯的侵略或規避制裁。

●阻擋俄羅斯人湧入 芬蘭開始修築邊界圍牆

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界綿延1300公里，芬蘭擔憂俄羅斯可能會利用移民湧入邊境遂行其政治目的。芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard）昨天表示，已開始在與俄羅斯接壤的邊界興建計劃中長達200公里的圍牆，「道路鋪設與圍牆安裝工程可自3月起動工」。

在東南部伊馬特拉（Imatra）邊境關卡展開的這項試驗計畫預計6月底前竣工。在芬蘭東南部興建另70公里長的圍牆，將在2023年到2025年進行。200公里長圍牆將耗資約3億8000萬歐元（約新台幣124億7000萬元），圍牆高度將超過3公尺，頂端將加裝有刺鐵絲網，特別敏感的區域將配備夜視攝影機、燈光與廣播喇叭。