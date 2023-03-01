　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平：中國和白俄羅斯是「國際正義」的共同維護者

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與中國國家主席習近平會談。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與中國國家主席習近平會談。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天向白俄羅斯總統盧卡申科說，中國對烏克蘭危機立場的核心就是勸和促談，尊重各國合理安全關切；盧卡申科則說，白方完全贊成中方關於政治解決烏克蘭危機的立場。

盧卡申科（Alexander Lukashenko）2月28日抵達北京，展開對中國的國是訪問。

新華社報導，盧卡申科先後會見了習近平及中國國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書等人，1日與習近平進行會談。習近平告訴盧卡申科，中國和白俄羅斯是「國際公平正義的共同維護者」。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與中國國務院總理李克強會談。（圖／路透）

▲中國國務院總理李克強也與會白俄總統的會談。（圖／路透）

報導指出，習近平與盧卡申科在會談中，就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平說，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，已經發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」。

習近平提到，中國立場的核心就是「勸和促談」。要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，「尊重各國的合理安全關切」，構建「均衡、有效、可持續」的歐洲安全架構。有關國家應該「停止把世界經濟政治化、工具化」，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。

根據報導，盧卡申科則說，白方「完全贊成和支持」中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，「這對化解危機具有重要意義」。

此外，習近平還向盧卡申科說，中白是「國際公平正義的共同維護者」。中方讚賞白方支持（中國提出的）「全球發展倡議、全球安全倡議」，願與白方在聯合國等多邊平台加強協調配合，共同應對全球性挑戰，攜手構建「人類命運共同體」。

盧卡申科則說，習近平「深受中國人民擁戴，在世界享有崇高威信，我深表欽佩」。白俄羅斯人民的心「始終同中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起」。

他又說，白方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定支持、積極參與習近平提出的「共建一帶一路倡議、全球安全倡議和全球發展倡議」。白方願與中方就重大國際地區問題加強協作，共同致力於維護國際地區安全穩定。

根據報導，兩人會談後共同簽署中國與白俄羅斯「關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。

ET快訊
快訊／日媒稱「台灣共諜太多9成出賣情資」　國防部深夜緊急回應
何孟遠登日綜「贏回2.2萬冠軍獎金」！　IG湧入日粉
早餐無限吃到爽！　住星級飯店「每人只要850元」
愛愛撐沒1分鐘？　醫「私推這3招」能久一點
快訊／不只大麻、牛奶針！劉亞仁毛髮驗出「4種毒品反應」
快訊／蔥油餅店「永久停業」了！　老闆娘魔手搓掉100
快訊／衝擊超過49萬股民！兆豐產不發股利
主播王又正被爆「逼走全團隊」！　製作單位認了人力不足
台積電、製鞋廠晚間公告！　調整現金股利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平：中國和白俄羅斯是「國際正義」的共同維護者

女高中生接「內衣業配」被退學　日網友相挺：不是妳的錯

烏克蘭19歲正妹左腿「被俄軍炸斷」　堅持繼續從軍衛國

歐洲出版巨擘警告　AI可能「取代」記者！旗下新聞媒體預告裁員

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！　最新律師照曝光

婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

睡病房媽媽懷中被叼走　28天男嬰慘成「流浪狗大餐」樹叢找到碎屍

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人了　新主人是他

人妻狠下毒手！揪兄弟「剁煮丈夫」熬成人肉咖哩　還分送給鄰居吃

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

習近平：中國和白俄羅斯是「國際正義」的共同維護者

女高中生接「內衣業配」被退學　日網友相挺：不是妳的錯

烏克蘭19歲正妹左腿「被俄軍炸斷」　堅持繼續從軍衛國

歐洲出版巨擘警告　AI可能「取代」記者！旗下新聞媒體預告裁員

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！　最新律師照曝光

婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

睡病房媽媽懷中被叼走　28天男嬰慘成「流浪狗大餐」樹叢找到碎屍

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人了　新主人是他

人妻狠下毒手！揪兄弟「剁煮丈夫」熬成人肉咖哩　還分送給鄰居吃

陳雨菲生日發長文「沒一場比賽因快樂而去完成」　精神變得麻木

丁學文／硬著陸緊跟在後！　大家低估了難纏的通膨

社造「有聲有影」教玩手機拍出自信　新北獎補助徵件倒數中

味全龍完成春訓測試　確定網羅高孝儀

詹江村就是愛稱對岸「中國」　反嗆：不在乎國民黨開除我黨籍

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

研華Q1營收拚成長　今年啟動第三次全球化轉型

新北捷運六線齊發永續前行　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

落榜FIFA年度陣容沒差！　C羅2月進8球、2助攻獲單月MVP

群創小金雞睿生光電興櫃拚轉上市　預計3月底正式掛牌

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

裸女拖行車後慘叫！　1分18秒影片曝光

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人

BBC揭傑尼斯恐怖性醜聞！逼藝人陪睡口愛

即／俄機場關閉半徑200km空域　全面暫停起降

影片曝！他下車遭2惡犬咬死　警消驅狗也受傷

快訊／阻中犯台！　美眾院金融委員會通過3項挺台法案

韓戰停戰70年　Google揭神秘非軍事區

婚禮前痛失愛女　奇蹟合照曝「她也來了」

更多熱門

相關新聞

白俄總統訪中　衛報：中美分歧持續擴大

白俄總統訪中　衛報：中美分歧持續擴大

白俄羅斯總統、普丁的親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko）應中國國家主席習近平邀請，將於28日至3月2日在中國進行國是訪問。英國《衛報》報導指出，這次白俄總統訪中計畫顯示出中國與美國之間的分歧不斷擴大。

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

白宮國安顧問：拜習預期不久後會進行對話

白宮國安顧問：拜習預期不久後會進行對話

學者：習近平務實謹慎　短期內不會攻台

學者：習近平務實謹慎　短期內不會攻台

美中的縱容讓俄烏戰事沒完沒了

美中的縱容讓俄烏戰事沒完沒了

關鍵字：

白俄羅斯習近平

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

更多

最夯影音

更多
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面