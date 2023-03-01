烏克蘭19歲正妹左腿「被俄軍炸斷」　堅持繼續從軍衛國

▲烏克蘭19歲正妹左腿「被俄軍炸斷」，堅持繼續衛國。（圖／翻攝自推特@Liberov）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭一位今年19歲的正妹魯斯蘭娜（Ruslana）在去年2月24日國家遭到俄羅斯入侵之後，就志願加入部隊從軍，成為一名通訊兵，並且親赴前線參戰，但是就在戰爭即將滿1周年的時候，她遭遇俄軍的砲擊，儘管奇蹟般地活了下來，但卻失去了自己的左腿。

烏克蘭攝影師libkos分享了魯斯蘭娜故事，她在去年國家遭到入侵之後，認為自己必須為國家做點什麼，所以志願從軍成為一名通訊兵，負責接收有關砲彈進出、裝備移動、步兵動態等情報，以及將任何可疑爆炸的訊息，傳遞給指揮部。

▲魯斯蘭娜在今年2月10日遭遇俄軍砲擊，失去自己的左腿。（圖／翻攝自instagram／libkos）



魯斯蘭娜的工作幾乎是每天24小時全天候待命狀態，但是在今年2月10日，她所乘坐的汽車遭到迫擊砲攻擊，並從此失去了自己的左腿，醫師研判，如果再過 10 秒鐘，她可能失去生命。

攝影師libkos說，魯斯蘭娜住院時的頭2天哭個不停，但是她決定繼續戰鬥，她要成為所有和她一樣在這場戰爭中失去四肢的人的榜樣。

攝影師libkos強調，「正因為國家有許多像魯斯蘭娜一樣的人，他們才不會在1年內打敗我們，而且他們永遠不會得逞。」