希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

▲ 客運列車車廂90度交疊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘中部1日清晨發生火車相撞事故，一輛客運列車及貨運列車在拉里薩市（Larissa）附近對撞，多節車廂出軌起火，至少造成36人死亡及85人受傷，成為數十年來最嚴重的鐵路意外，幸運逃死的乘客回憶撞擊一刻仍心有餘悸。

綜合CNN及《路透社》報導，事發時時間剛過午夜，客運列車正駛出隧道時和迎面而來的貨運列車相撞，造成多節車廂出軌，現場竄出大火、濃煙滾滾，客運列車其中一節車廂甚至與列車其餘部分呈現90度，第一節車廂死傷最為慘重。

28歲乘客米尼斯（Stergios Minenis）從火車殘骸中跳到安全地點，幸運逃過一劫，憶起撞擊瞬間直言「有如惡夢」，先是聽見一聲巨響，接著就竄出大火，「我們在車廂裡翻來翻去，然後翻倒在地……大家都很恐慌」，「馬上就竄出火焰，我們轉過身時都被燒傷，到處都是火」。

有乘客提到，他是用行李箱打破車窗逃出；其他多名乘客則稱，「就像發生地震一樣」、「我們只聽見『砰』的一聲……火車開始旋轉，當我們設法下車時，車廂又轉向另外一側」、「那10秒就像惡夢一樣，還伴隨著火焰，在煙霧中很難看清楚」。

▲ 多節車廂出軌。（圖／路透）

這二輛列車在同一條軌道上迎面相撞，不願具名的希臘鐵路官員表示，檢警正調查事故原因。警方暫時拘留拉里薩火車站長，並傳喚目擊者詢問。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）稍早表示，已著手確認遇難者身分，「這對親屬來說是個可怕的過程，我們會盡可能協助」，也坦言辨識死者的過程存在「一些困難」，不過傷者情形相對良好。