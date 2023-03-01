　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

▲▼ 希臘火車相撞。（圖／路透）

▲ 客運列車車廂90度交疊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘中部1日清晨發生火車相撞事故，一輛客運列車及貨運列車在拉里薩市（Larissa）附近對撞，多節車廂出軌起火，至少造成36人死亡及85人受傷，成為數十年來最嚴重的鐵路意外，幸運逃死的乘客回憶撞擊一刻仍心有餘悸。

綜合CNN及《路透社》報導，事發時時間剛過午夜，客運列車正駛出隧道時和迎面而來的貨運列車相撞，造成多節車廂出軌，現場竄出大火、濃煙滾滾，客運列車其中一節車廂甚至與列車其餘部分呈現90度，第一節車廂死傷最為慘重。

28歲乘客米尼斯（Stergios Minenis）從火車殘骸中跳到安全地點，幸運逃過一劫，憶起撞擊瞬間直言「有如惡夢」，先是聽見一聲巨響，接著就竄出大火，「我們在車廂裡翻來翻去，然後翻倒在地……大家都很恐慌」，「馬上就竄出火焰，我們轉過身時都被燒傷，到處都是火」。

有乘客提到，他是用行李箱打破車窗逃出；其他多名乘客則稱，「就像發生地震一樣」、「我們只聽見『砰』的一聲……火車開始旋轉，當我們設法下車時，車廂又轉向另外一側」、「那10秒就像惡夢一樣，還伴隨著火焰，在煙霧中很難看清楚」。

▲▼ 希臘火車相撞。（圖／路透）

▲ 多節車廂出軌。（圖／路透）

這二輛列車在同一條軌道上迎面相撞，不願具名的希臘鐵路官員表示，檢警正調查事故原因。警方暫時拘留拉里薩火車站長，並傳喚目擊者詢問。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）稍早表示，已著手確認遇難者身分，「這對親屬來說是個可怕的過程，我們會盡可能協助」，也坦言辨識死者的過程存在「一些困難」，不過傷者情形相對良好。

ET快訊
18歲女遭「保全」硬入！　他心虛塞百元下場曝
白癡公主父親「花葬」陽明山　被批搞特權！她無奈回應
冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天最冷
高股息新黑馬！每股配0.68元　16日前買進可領息
神佛級停車　名醫「台大周叔叔」正面曝！
丟丟妹掰了3年尪　「福哥」發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲出版巨擘警告　AI可能「取代」記者！旗下新聞媒體預告裁員

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！　最新律師照曝光

婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

睡病房媽媽懷中被叼走　28天男嬰慘成「流浪狗大餐」樹叢找到碎屍

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人了　新主人是他

人妻狠下毒手！揪兄弟「剁煮丈夫」熬成人肉咖哩　還分送給鄰居吃

放下仇日情結？南韓尹錫悅：日本已從軍國侵略者　成為合作夥伴

華郵：台灣戰機飛行員不足　需要更多「捍衛戰士」因應台海衝突

老公外套口袋翻出舊彩券　人妻好奇核對「爽中3千多萬元」嚇壞

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

歐洲出版巨擘警告　AI可能「取代」記者！旗下新聞媒體預告裁員

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！　最新律師照曝光

婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

希臘火車對撞36死！車廂「90度交疊」狂燒　乘客翻滾10秒：如惡夢

睡病房媽媽懷中被叼走　28天男嬰慘成「流浪狗大餐」樹叢找到碎屍

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人了　新主人是他

人妻狠下毒手！揪兄弟「剁煮丈夫」熬成人肉咖哩　還分送給鄰居吃

放下仇日情結？南韓尹錫悅：日本已從軍國侵略者　成為合作夥伴

華郵：台灣戰機飛行員不足　需要更多「捍衛戰士」因應台海衝突

老公外套口袋翻出舊彩券　人妻好奇核對「爽中3千多萬元」嚇壞

男友掰咖進羊肉爐店「老闆一看勸少吃」　半夜慘送急診：差點GG

鹽酥雞照吃！營養師破解「10大萬惡宵夜」　煮泡麵1步驟更健康

坤達約會被偷拍…公開「老婆視角照」高EQ回應！柯佳嬿秒回放閃

Gogoro Delight本色黑實車現身！全車完整黑化＋個性刻字超吸睛

120顆FM2當鹽巴！台版柬埔寨奪3命　他被求刑30年砸重金聘名律師

桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

迪麗熱巴遮肚再爆懷孕！狗仔洩12秒「跟拍鐵證」　陸網反應一面倒

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

AKIRA師弟鈴木伸之爆搞大砲友肚　「不肯認小孩」要求墮胎

每天25名兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

裸女拖行車後慘叫！　1分18秒影片曝光

BBC揭傑尼斯恐怖性醜聞！逼藝人陪睡口愛

即／俄機場關閉半徑200km空域　全面暫停起降

哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人

影片曝！他下車遭2惡犬咬死　警消驅狗也受傷

快訊／阻中犯台！　美眾院金融委員會通過3項挺台法案

韓戰停戰70年　Google揭神秘非軍事區

19歲男熱舞突時間暫停　僵硬3秒倒地亡

外送員隨身帶木乃伊稱是精神女友　專家：是男的

Fed升息擔憂加劇　美股挫逾230點

更多熱門

相關新聞

希臘「火車相撞」至少26死、85傷

希臘「火車相撞」至少26死、85傷

希臘當地時間1日清晨發生火車相撞事故，一輛客運列車與貨運列車相撞，瞬間引發火勢，目前已知造成至少26人死亡、85人受傷。

瑞恩航空班機傳炸彈威脅　2國派戰機護航

瑞恩航空班機傳炸彈威脅　2國派戰機護航

希臘末代國王辭世　在雅典低調安葬

希臘末代國王辭世　在雅典低調安葬

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

邊境驚現92名全裸難民　聯合國要求調查

邊境驚現92名全裸難民　聯合國要求調查

關鍵字：

鐵路意外鐵路事故希臘火車相撞

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面