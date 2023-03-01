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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁、陳唐山悼念辜寬敏　留言「精神不死，制憲之路將走下去」

▲前總統陳水扁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／主辦單位提供）

▲前總統陳水扁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／主辦單位提供）

記者陶本和／台北報導

總統府資政辜寬敏於前天上午辭世，享耆壽97歲，圓滿走完人生花道。台灣制憲基金會1日開放民眾悼念，前總統陳水扁、前總統府秘書長陳唐山下午都前往致意，陳水扁在留言簿寫下，「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」。

台灣制憲基金會1日設置辜寬敏悼念地點，地點位於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路266號3樓，時間從2023年3月1日（三）起至3月5日（日）止，每日上午09:00至傍晚19:00，開放社會各界追思。

陳建仁一早9點前後，成為第一位前去悼念的政治人物，他一臉肅穆抵達悼念會場，在簽名簿寫下，「捍衛台灣主權，堅持民主自由，您的精神，常存台灣人心中」。隨後於辜寬敏靈前致意，停留不到2分鐘，不發一語就離開；而監察院長陳菊也身穿全黑上衣，低調抵達會場，在留言簿寫下，「辜資政，感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走。」

前總統陳水扁、前總統府秘書長陳唐山下午也低調抵達會場，陳水扁在留言簿寫下，「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」；而陳唐山僅有簽名，未留下文字。

▼前總統陳水扁悼念資政辜寬敏。（圖／記者陶本和攝）

▲▼前總統陳水扁、前外交部長陳唐山前去悼念辜寬敏。（圖／記者陶本和攝）

對於有意要前來悼念的民眾，台灣制憲基金會提醒，前去悼念者，全程配戴口罩，入場亦將實施體溫監測、酒精消毒等防疫措施。由於地點位在商務辦公大樓，亦請協助維持左鄰右舍辦公機構的寧靜；另外，因悼念空間因素，懇辭花圈、花籃與輓聯。

辜寬敏出生於1926年10月15日，曾創設經營《臺灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本台獨刊物《臺灣青年》。辜寬敏致力於推動台灣獨立運動，2008年曾參選民進黨主席，當時綠營因前總統陳水扁貪污醜聞重挫，最終辜寬敏以48882票敗給蔡英文的73865票。辜寬敏晚年則成立台灣制憲基金會，以建構正常國家為目標。

▼陳唐山前去悼念辜寬敏。（圖／記者陶本和攝）

▲▼前總統陳水扁、前外交部長陳唐山前去悼念辜寬敏。（圖／記者陶本和攝）

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