房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

▲剛復出的藝人王力宏，無端被房仲業者用來負面比喻。（圖／翻攝自臉書／王力宏 Wang Leehom）

記者黃哲民／台北報導

藝人王力宏前年(2021年)爆出私德醜聞，竟被開撕前東家的房仲業者用來打比方。信義房屋公司前副總房孝如指稱信義房屋隱匿實價登錄資訊、涉嫌耍詐，還以「信義房屋跟王力宏有何不同」、「在大家看不到的地方卻是私德敗壞，三觀盡毀，節操碎一地」等語加強批判，信義怒告房男加重誹謗，房男一審被判處拘役20天，上訴後達成和解想撤告已慢一步，高院判房男緩刑2年定讞。

房孝如曾任信義房屋副總經理與信義文化基金會執行長，現任另1家房仲公司總經理，他曾出書爆料前東家配合投機客哄抬房價，黑心行徑不是「偶爾」而是「持續」等語，前年12月間，房男在自己的臉書粉專，以暱稱「黑心信義，還我錢來」PO文，指信義房屋官網隱匿新北市某社區實價登錄資訊，「保證完全找不到」。

房男還以當時剛爆發私德醜聞的王力宏打比方，聲稱「信義房屋跟王力宏有何不同」、「二者不都是在大家看得到的地方，表現人模人樣；但在大家看不到的地方卻是私德敗壞，三觀盡毀，節操碎一地」、「王力宏到處約炮、嫖妓，實際上沒有那麼愛家護子；信義房屋則是到處投機炒作，對於所謂社區營造，其實也根本不在乎」。

房男目的是批判信義房屋炒作1戶5樓房子，短短8個月內買進再賣出，房價飆漲近20%，「更令人髮指的是，信義房屋完成這些交易的手段，全部都可能涉及隱匿資訊、詐術等非法行為」，但他PO文又用王力宏補刀，指稱「王力宏跟信義房屋相比，只是小巫見大巫」、「王力宏現在已跟社會道歉並退出演藝圈，信義房屋卻還在四處招搖、以假亂真」。

信義房屋怒提自訴控告房男加重誹謗，房男堅稱PO文想讓房仲市場更透明、房價更合理，否認意圖詆毀信義房屋商譽。不過一審法官當庭上網操作，確認房男所稱被隱匿的實價登錄資訊，簡單點選就通通看得見，現年60多歲的房男有豐富房仲實務經歷，且有博士學位，PO文前應負較高的查證義務，也有足夠查證能力，本案行為顯然有惡意。

一審指房男本案指稱信義房屋隱匿實價登錄資訊一語，未盡合理查證義務，不屬於對可受公評之事合理評論，更誤導大眾對信義房屋產生負面評價、傷害信義房屋商譽，依加重誹謗罪判處拘役20天、得易科罰金2萬元。

房男上訴不認罪，聲稱PO文用的是疑問句，應不算誹謗，但房男與信義房屋達成和解，信義房屋表明願撤告。法官沒採納房男辯詞，並解釋依法一審判決後不能撤告，考量房男應已知所警惕，判他緩刑2年定讞。