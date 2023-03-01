人妻狠下毒手！揪兄弟「剁煮丈夫」熬成人肉咖哩　還分送給鄰居吃

▲新加坡一名印度裔男子遭分屍後，遺體還被煮成咖哩飯。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殺害分屍，部分肢體還被放入湯鍋滾煮，兇殘行為令人不寒而慄。事實上，就連以治安良好、法律嚴峻的新加坡都曾發生過恐怖分屍案，當時受害者的遺體還被做成咖哩，分送給親朋好友吃，但苦無直接證據，因此也成為星國的世紀懸案。

新加坡34歲印度裔男子阿耶甘諾（Ayakannu Marithamuthu）在1984年12月12日被妻子拉美雅絲（Nagaratha Vally Ramiah）通報失蹤。拉美雅絲丈夫前往馬來西亞的雲頂賭場（Genting Highlands）遊玩後人間蒸發，但警方當時並無認真投入搜索，直到刑事局偵查探員在1987年1月接獲線報，才發現這起失蹤案似乎不單純。

經過調查後發現，拉美雅絲報案時聲稱丈夫是去馬來西亞的賭場後失蹤，但詢問阿耶甘諾周圍親友鄰居後發現，他其實並不會賭博，加上他的特別休假已經使用完，根本沒有理由曠職去賭博，同時也找不到出境紀錄，因此警方懷疑起拉美雅絲的證詞。

結果進一步調查發現，阿耶甘諾有酗酒習慣，且喝醉後時常對妻子拳打腳踢，而拉美雅絲常常向弟弟們訴苦，最後她的弟弟建議她要先下手為強除掉丈夫。警方掌握部分證據後，立刻逮捕了拉美雅絲的7名親友，包含她的3名弟弟、3名弟媳和54歲的母親。

其中一名家人接受審訊時供稱，他們將阿耶甘諾殺害後分屍，並將肢體剁成塊，加入蔬菜後燉煮成咖哩，且為了「毀屍滅跡」還將咖哩飯分裝成至少10袋，送給街坊鄰居和親友吃。

不過，警方調查時間距離作案時間已久，許多關鍵性證據，包含做案刀具、烹煮鍋具或盛裝咖哩的餐盤都找不到，儘管鄰居有表示當時吃的咖哩「口味怪怪」的，但仍不足已將這一家人定罪，最後全都當庭釋放，讓這起案件成為新加坡的世紀懸案。