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富家女愛上性侵犯！車上生孩子詭異逃亡　英出動200警力「找嬰兒」

▲警方在逮捕孩子生父生母的地點周邊擴大搜索。

記者張寧倢／編譯

英國警方2月27日晚間在東薩塞克斯郡布萊頓（Brighton）逮捕了一對男女，家境富裕的女方才剛產下新生兒，即在1月初和有性侵前科的男友一起失蹤，兩人落網後孩子卻仍下落不明，警方因此對他們提出過失殺人重罪指控。當局派出200多名警力、一架直升機、數隻搜救犬與熱像儀，正在全力尋找2個月大的嬰兒。

▲▼英國35歲女子瑪婷（Constance Marten）與48歲男子戈登（Mark Gordon）失蹤近2個月被捕，但剛出生的孩子仍下落不明。（圖／取自英國大曼徹斯特警局）

▲英國一對男女遭遇火燒車後，帶著剛出生的嬰兒詭異失蹤近2個月，兩人最近被捕但孩子仍下落不明。（圖／取自英國大曼徹斯特警局）

根據BBC報導，35歲女子瑪婷（Constance Marten）與48歲男子戈登（Mark Gordon）1月5日在靠近曼徹斯特郡博爾頓（Bolton）的M61高速公路上，發生車輛起火意外，但兩人竟就此失蹤約2個月，期間雖然在利物浦、薩塞克斯、倫敦南部等地都曾出現過蹤跡，但卻直到2月27日在布萊頓被民眾目擊後，兩人才終於遭警方逮捕。

警方證實，失蹤的幾天前，瑪婷才剛生完孩子，而且可能是在車輛後座分娩，當時並沒有助產師在場，新生兒也沒有接受任何醫療照護。戈登是一名登記在案的性犯罪者，14歲時因性侵惡行在美國服刑長達20年，2010年被遣返回英國。而瑪婷則是來自一個富裕家庭，從小養尊處優，上私立學校，住在多塞特郡一處富麗堂皇的豪宅中，2016年就讀戲劇系時認識了戈登，就與家人逐漸疏遠。

▼兩人失蹤期間被監視器拍到的外出畫面。

據信，兩人這段時間都住在帳篷裡，只在夜間走動，搭計程車在各城市間到處移動，使用現金購物，明顯是在躲避警察。從警方公布的監視器畫面可見，瑪婷與戈登穿著連帽上衣，顯然試圖隱藏臉部，手上還提著幾個袋子。警方此前表示，瑪婷繼承的家產可能足以讓兩人帶上一大筆現金，逍遙法外很長一段時間。瑪婷的父親受訪表示，知道女兒出現後如釋重負，但小孩仍未找到的消息令他既擔憂又沮喪。

警察部門調派200多名警力，還動用一架直升機、數隻搜救犬、熱像儀和無人機等設備，從布萊頓沿著海岸綿延約11公里至紐黑文（Newhaven），在235平方公里的廣大搜索區域內尋找孩子，就怕2個月大的新生兒仍流落在野外，無法挺過夜晚降至攝氏1度的酷寒和惡劣環境。警長表示，目前仍對嬰兒的安全抱有希望，但搜索工作分秒必爭。

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