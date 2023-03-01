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漁民捕鯊剖肚發現人類斷肢！　家屬看「殘骸刺青」崩潰：他失蹤8天

▲▼翅鯊（dogfish sharks）。（圖／CFP）

▲翅鯊（dogfish sharks）一般對人類並無攻擊性。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷一名男子開著越野車出門後就失蹤，家屬報警後仍遍尋無果。沒想到男子失蹤8天後，當地漁民竟在一條鯊魚的胃裡發現人類斷肢，男子的家屬也憑藉著斷肢上的刺青，確認屬於該名男子，目前警方與法醫正在做深入調查，試圖釐清男子是生前還是死後被鯊魚吞下肚。

根據《太陽報》報導，現年35歲的巴利亞（Diego Barria）2月18日開著越野四驅車離開位於阿根廷南部丘布特省（Chubut）的住家，結果竟就此失聯，警方接著在20日紅岩區（Rocas Coloradas）附近的沙灘上發現他已受損的越野車。

附近的漁民確實也有看過巴利亞，因此當局加強了周邊的陸海空搜索，但依舊遍尋無果。沒想到2月26日一早向海岸防衛隊通報，他們在發現越野車地點附近捕到3條翅鯊（dogfish sharks），「清洗魚身時，發現其中一條魚體內有人類遺骸。」

而巴利亞的家屬也透過殘骸上的「綠色和紅色玫瑰」刺青確認了死者身分。目前刑事調查人員正在確認死因，因為翅鯊對人類威脅很小，應該不會發起致命的攻擊；據了解，吞下遺骸的翅鯊長約1.5公尺。

海岸防衛隊發言人荷西（José Mazzei）表示，目前正在確認巴利亞是受傷落水後才遭鯊魚啃食，還是直接在海中遭到鯊魚攻擊。目前調查人員認為最有可能發生的狀況是，巴利亞「出了意外被捲入海中」才會被鯊魚啃食。

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