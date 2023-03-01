強震毀家園！二寶媽投靠前夫「睡夢中被淋開水」　他辯：餘震太晃

▲女被前夫淋熱水報復。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其25歲女子艾列夫(Alev Altun)因為大地震家園被毀，只好帶著2名孩子投靠37歲前夫阿爾通(Savas Altun)，沒想到睡夢中突然被對方淋熱水在臉上，造成嚴重燒燙傷。阿爾通被警方逮捕時，竟然辯稱是因為「餘震」才會不小心把熱水淋在艾列夫身上。

身為二寶媽的艾列夫，9個月前才與前夫阿爾夫離婚，然而因為上月遇到規模7.8大地震家園全毀，好不容易倖存下來的她在前夫的邀請下，搬到對方家中暫住，結果才住3天就遭前夫虐待。

事件上月19日發生在哈塔伊省的薩曼達厄(Samandag)，艾列夫熟睡到一半時突然被滾燙開水燙醒，她淒厲慘叫時，阿爾通只冷冷對她說，「你應該慶幸我沒有殺了你」。

▲前夫辯稱是因為餘震，熱水壺沒拿穩。（圖／翻攝自Twitter）

照片中可看到，臉部與手臂嚴重傷燙傷的艾列夫，身上包裹紗布躺在病床上，看起來傷勢十分嚴重。阿爾通一度帶著孩子們逃跑，被捕後辯稱，他是餘震時熱水不小心從手上掉落，才會淋到艾列夫身上，目前拘捕中。

艾列夫反擊前夫說法，「他是看到我離婚後重新站了起來，還有朋友的幫助，所以想報復我」，身為單親媽的她，希望外界能夠伸出援手，幫助她討回公道。