美眾院新設中國特別委員會　首次聽證會籲「緊急」應對北京威脅

▲美眾議院新成立的中國特別委員會於2月28日展開首次聽證會，主題為「中國共產黨的對美威脅」（The Chinese Communist Party`s Threat to America）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國眾議院1月以壓倒性同意票設立的中國特別委員會於2月28日展開首次聽證會，目的在喚醒美國大眾對於中國政府對美國經濟、安全構成的威脅。委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）將兩國競爭描述為「存在主義的奮鬥」，在聽證會一開始就呼籲面對中國威脅，美國須「緊急」採取行動。

根據美聯社報導，眾議院新設立的「美國與中國共產黨戰略競爭問題特別委員會」（全稱Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）由13名共和黨人與11名民主黨人組成。主席蓋拉格在首次聽證會的開頭致詞說，正因為國會存在分歧，美國更不能浪費未來兩年時間讓立法懸宕或迎合輿論，「我們必須帶著急迫感（urgency）採取行動」。

▲眾院中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在會中警告，北京方面試圖引起美國「內部相互對立，破壞我們的國家」。（圖／路透）

蓋拉格表示，他希望延續眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）的工作，調查與揭露中共構成的意識型態、科技、經濟與軍事威脅。他說，麥考爾2020年主導中國特別小組徵求了130多名專家意見，但沒有得到任何民主黨的幫助，「我們必須在這基礎上繼續努力。」

蓋拉格謹慎地聚焦於中國共產黨而非人民，因為他認為中國人民一直是黨的「最大受害者」，而聽證會上播放的影片則描繪了「中共自70多年前掌權以來人民所遭受的苦難」。蓋拉格說，中共專注打造的未來願景是「一個充斥著科技極權主義監控國家的世界，人權只能依附在黨的一時心血來潮」，美國接下來10年的政策將為未來100年的世界奠定基礎，「這是一場關於21世紀人們想生活在哪種世界的生存主義奮戰。」