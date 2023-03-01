外送員「木乃伊塞保溫袋」稱是精神女友　專家驗明正身：是男的

▲男子聲稱，隨身帶著木乃伊是為了要跟朋友炫耀。（圖／翻攝自祕魯文化部，下同）

記者王佩翊／編譯

祕魯3名男子闖入當地一座公園飲酒「開趴」，吸引警方注意，並上前盤查，沒想到卻在其中一名疑似是外送員的男子的外送保溫袋中，發現一具木乃伊。男子供稱，這具木乃伊是他父親留給他的，更是他的「精神女友」，不但時時陪伴他睡覺，還會一起「生活」。然而該具木乃伊經專家檢查後，已確定是一具男屍。

根據《美國有線電視新聞網》報導，26歲的巴梅喬（Julio Cesar Bermejo）25日和另外2名男性友人在祕魯東南部的一座廢棄公園內喝酒，正好遇上警方巡邏。警方上前盤查後，看到巴梅喬身邊有一個印有當地外送平台「Pedidos Ya」字樣的外送保溫袋，沒想到打開後，卻在裡面發現一具呈現胎兒姿勢的木乃伊。

由於木乃伊被祕魯列為文化遺產，因此警方隨即扣下保溫袋中的木乃伊，並拘留巴梅喬。而面對調查，巴梅喬則聲稱，木乃伊的名字叫「胡安妮塔」（Juanita），平時就在他的房間和他一起睡覺，而他也會照顧胡安妮塔。巴梅喬強調，胡安妮塔是他的「精神女友」。該具木乃伊已經交由文化部保管，而巴梅喬則仍被拘留中。

根據《英國廣播公司》報導，經專家檢查後，得知這具木乃伊生前是名男性，距今至少有600至800年的歷史，死亡時約45歲，身高則是只有151公分。

巴梅喬指出，這具木乃伊是他的父親留給他的，家裡曾經有意要捐贈給博物館，但後續因細節喬不攏，最終便將木乃伊留下，已經超過30年。