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快訊／希臘「火車相撞」瞬間出軌起火！　至少16死、60傷

▲▼ 希臘1日發生火車相撞事故，造成重大傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘1日發生火車相撞事故，造成重大傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

希臘當地時間1日清晨發生火車相撞事故，一輛客運列車與貨運列車相撞，瞬間引發火勢，目前已知造成至少16人死亡、60人受傷。

根據美聯社報導，希臘中部坦佩（Tempe）1日清晨一輛客運列車和貨運列車迎面相撞，多節車廂出軌，還有至少3節起火燃燒，附近城市拉里薩（Larissa）醫院人員表示，至少有60人受傷，其中25人傷勢嚴重；法新社則指出，目前已知有16人死亡。

路透社報導指出，這輛客運列車準備從雅典開往北部塞薩洛尼基（Thessaloniki），而貨運列車則是從塞薩洛尼基開往拉里薩；色薩利區（Thessaly）區長 Konstantinos Agorastos表示，撞擊相當強烈，前四節車廂出軌，而最前面的兩節車廂幾乎全毀。

當地官員指出，這輛客運火車約載有350名乘客，從現場曝光的畫面可以看到，部分車廂被火焰吞沒；消防人員則指出，火勢很快就受到控制，目前救援行動仍在繼續進行。

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