烏克蘭無人機「俄天然氣站外」墜毀　莫斯科州長：想攻擊民用設施

▲墜毀在俄羅斯莫斯科州的無人機。(圖/翻攝自推特/@Gerashchenko_en)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯莫斯科州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)表示,一架疑似來自烏克蘭的無人機在當地一座天然氣配氣站附近墜毀,其目的可能是為了攻擊民用設施,但目前基輔當局未證實攻擊。

綜合外媒報導,伏洛比約夫2月28日表示,這架無人機墜毀的地點在莫斯科東南方城市柯洛姆納(Kolomna)的古巴斯托沃村(Gubastovo),靠近俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)的一處天然氣配氣站。Gazprom代表指出,無人機在設施柵欄外10公尺的地方撞上樹木墜毀。

伏洛比約夫在Telegram發文表示,這架無人機的目標就是當地的民用設施,「地面上沒有人員傷亡或財產損失,俄羅斯聯邦安全局(FSB)和其他主管部門正在進行調查。」

從俄媒分享的照片可以看到,這架無人機停在白雪覆蓋的樹林地上,周圍屬於森林地區;從外觀判斷,該型無人機是烏克蘭UkrJet公司生產的UJ-22無人機,該機飛行距離達800公里,並且可攜帶各種裝備,例如偵察設備等。

Russian media report that an unknown drone was shot down near a Gazprom object in Moscow region.



It is more than 500 km away from Russian border with Ukraine. Soon Putin might get very afraid to show himself in public as drones can reach far distances. pic.twitter.com/D3iEp0jyAu