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蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身：神之大拇指騙200元

記者崔子柔／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店老闆娘日前遭到指控，將客人付的3張百元鈔搓掉1張，再多收錢，影片曝光後引起不少網友撻伐。該店主女兒昨日PO文道歉澄清，附近其他店家也出面幫忙說話，不過有2年前的受害者現身表示，曾被老闆娘的「神之大拇指」給騙。

事件曝光後，該蔥油餅店的Google評論被刷爆一星負評，其中一名女網友留言指出，她看見新聞才想到，2年前到宜蘭玩時也到這間店購買蔥油餅，當時付款後，老闆娘說她少給200元，她因為太餓沒想太多就補了200元。

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

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▲蔥油餅店老闆娘的動作惹議。（圖／翻攝自DCARD）

該名女網友提到，事後她覺得怪怪的，錢包裡的錢和結帳前對不上，但當時沒有錄影就沒再追究，不過現在看見新聞，才認為自己「絕對也是被老闆娘的神之大拇指給騙」。

▲▼ 。（圖／翻攝自google評論）

▲另名受害者留言。（圖／翻攝自google評論）

因為該蔥油餅店湧入大量一星評論，系統已經自動過濾，包括該則留言也被一併刪除。

事發影片曝光後，不少網友認為老闆娘的動作頗有嫌疑，且總金額是220元，老闆娘發現金額不對後是說「少一張（百鈔）」，也讓人不解為什麼不是說「少20元」。雖然網路上的風向一面倒，不過根據《中時新聞網》報導，周邊的店家表示，經營該蔥油餅店的夫妻很客氣、老實，沒必要去貪這1、200元，相信是一場誤會。

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