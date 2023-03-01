14秒盜走684萬！　他掛斷可疑電話一查帳戶嚇傻

▲李男只是接起電話，戶頭裡684萬元新台幣的資產就被轉走了。（示意圖非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

詐騙手法更新更快了，馬來西亞一名李姓華裔商人接到可疑電話後，雖然僅在14秒內就掛斷電話，查看銀行帳戶後卻發現高達100萬令吉（約新台幣684萬元）竟然已被盜走，而他完全沒有接獲來自銀行方的任何確認通知，消息曝光後引發大馬社會熱議。

綜合馬媒報導，出身砂拉越首府古晉市（Kuching，Sarawak）的李姓商人，於當地時間2月26日下午3時許接到一通電話，對方聲稱是快遞服務公司「Pos Malaysia」，並表示因為有未付款包裹，要求他提供第三方支付傳送簡訊的「一次性密碼」（OTP）。

李男很快察覺有問題，於是在通話14秒後隨即掛上電話，事後他檢查銀行帳戶餘額，赫然發現戶頭內已有多達100萬令吉遭人轉走，分成50萬令吉共2筆轉至名為「Celcom Sdn Bhd」的戶頭，恐怖的是他完全未接獲OTP密碼簡訊或轉帳通知，名下大筆資產瞬間就被轉走。

李男立即報警，並於周一（27日）在政治人物陪同下召開記者會。事件曝光後引起大馬社會討論，所幸根據李男28日透露，銀行已將100萬令吉歸回他的戶頭；然而銀行方並未說明此次事件為何會發生。